Цены на сырье в мире падают из-за победы Трампа

Цены на нефть упали примерно на 1,5%, а медь упала более чем на 2% х под давлением роста доллара США. Драгоценные металлы, включая золото, остались стабильными.

"Это первая реакция сырьевых рынков на подсчет голосов в США и предварительные результаты, которые говорят о победе Трампа", - заявил Оле Хансен, глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank.

По его словам, "главное внимание уделяется тому, что если мы увидим сценарий Трампа 2.0, то, скорее всего, увидим пошлины на китайские товары, что негативно скажется на металлах, поскольку Китай является крупным потребителем меди, железной руды и стали".

Нефть падает из-за опасений по поводу экономического роста, поскольку пошлины не способствуют общему мировому спросу, сказал он.

Экономическая политика Трампа

Металлургическая и сталелитейная промышленность Китая может столкнуться с трудностями, если Трамп вернется к власти. Трамп пообещал ввести всеобъемлющие 60%-ные пошлины на китайские товары, чтобы стимулировать производство в США.

"Цены на сталь в Китае подвергнутся еще большему снижению, если Трамп победит на выборах, и местные производители стали могут понести еще более серьезные потери. Это потому, что Трамп будет более агрессивен в плане мер против Китая", - сказал Гэ Синь, заместитель директора Lange Steel Research Centre.

Мировые поставки нефти могут столкнуться с перебоями, если администрация Трампа ужесточит санкции в отношении поставок нефти из Ирана, который экспортирует около 1,3 млн баррелей в день.

"А Трамп может поддержать принятие Израилем более жесткой военной позиции в отношении Ирана, что предвещает более высокий краткосрочный риск военной эскалации, которая может повлиять на поставки в регионе", - сказал Сол Кавоник, старший энергетический аналитик MST Marquee.

Что касается сельского хозяйства, Пекину, возможно, придется ввести ответные пошлины на американскую сою, если Трамп победит и введет новые пошлины на китайские товары. Хотя Пекин сократил свою зависимость от импорта сои из США, эта масличная культура остается крупнейшей статьей сельскохозяйственного экспорта США в Китай.

Спотовое золото удержало свои позиции после достижения рекордного максимума в 2790 долларов в прошлый четверг. Золото считается хеджем против геополитической и экономической неопределенности и, как правило, процветает в среде с низкими процентными ставками.

Федеральная резервная система начинает двухдневное заседание по денежно-кредитной политике и, как ожидается, примет решение о снижении процентной ставки еще на 25 базисных пунктов, однако победа Трампа может осложнить перспективы процентной ставки в США.