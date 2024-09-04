Сдача жилья в аренду: какие налоги следует оплатить во избежание проблем с законом

Сдавать собственное жилье в аренду достаточно выгодно, поскольку в период, когда вы там не живете, за ним будут присматривать, а вы сможете получить прибыль. Однако важно помнить о необходимости платить налоги, потому что в противном случае можно попасть в неприятную ситуацию.

РБК-Украина узнало у юриста АБ "Романа Сацика" Гуркиной Валерии, какие налоги должен уплатить собственник жилья, если он сдает недвижимость в аренду.

Основные налоги

Юрист отмечает, что сдавая квартиру в аренду, важно не только заключать договор с арендатором, но и своевременно уплачивать налоги. Это поможет избежать проблем с законом и обеспечит покой в ваше отсутствие.

Официальная уплата налогов позволяет законно декларировать свой доход от аренды, что может быть важно при получении кредитов или оформлении других финансовых операций.

При сдаче квартиры или дома в аренду необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор:

НДФЛ – 18% от суммы полученного дохода от аренды

Военный сбор – 1,5% от суммы дохода

Таким образом, общая сумма налогов, которую необходимо уплатить, составляет 19,5% дохода, полученного от сдачи недвижимости в аренду.

Процедура уплаты налогов

Если арендатор является физическим лицом, арендодатель самостоятельно рассчитывает и платит налоги в бюджет.

Для этого нужно подать налоговую декларацию за соответствующий налоговый период (ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным). После уплатите налоги в бюджет до 1 августа года, следующего за отчетным.

Если арендатор является юридическим или физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), он выступает налоговым агентом, удерживая и уплачивая налоги за арендодателя.

Вы не обязаны подавать налоговую декларацию самостоятельно, если все налоги уплачены арендатором

Ответственность за неуплату налогов

Законодательство Украины предусматривает административную и уголовную ответственность за неуплату или несвоевременную уплату налогов при сдаче недвижимости в аренду.

Административная ответственность наступает, когда сумма неуплаченных налогов не превышает 3000 не облагаемых налогом минимумов (51 тыс. грн). В таком случае штраф может составлять от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в соответствии со ст. 163-1 КУоАП.

Кроме того, каждый день просрочки уплаты налогов начисляется пеня, начиная с первого дня после предельного срока уплаты, согласно ст. 129 ТК Украины.

Уголовная ответственность. Если сумма неуплаченных налогов превышает 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 тыс. грн), наступает уголовная ответственность в соответствии со ст. 212 УК Украины. В таком случае штрафы могут составлять от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.