Цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море

Крупнейший грузоотправитель пшеницы Россия перевозит большую часть своего зерна по водным путям. В этом году она планирует второй подряд рекордный урожай и продать его на мировом рынке.

"Риск в Черном море растет с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту гораздо более серьезна, чем угроза украинскому экспортному коридору", - сказал Оле Хоуэ, главный исполнительный директор брокера и консультанта IKON Commodities.

Фьючерсы в Чикаго выросли на 3,4% до 6,545 доллара за бушель в понедельник, 7 августа. В пятницу цены закрылись на 1% выше, сведя на нет большую часть внутридневного роста на 4,3% после атаки Украины на российский военный корабль. Движение в Новороссийском порту было остановлено на несколько часов.

Решение Киева начать войну с Россией в Черном море последовало за выходом Владимира Путина 17 июля из заключенной при посредничестве ООН зерновой сделки и скоординированной ракетной кампанией против украинских портов. В результате украинский экспорт сельскохозяйственных культур резко сократился, а российский не пострадал.

На черноморский маршрут также приходится от 15% до 20% нефти, которую Россия ежедневно продает на мировых рынках, и он также является основным транзитным коридором для казахстанской нефти.

Фьючерсы на пшеницу по-прежнему снижаются почти на 20% в этом году из-за перспектив небывалых урожаев от ключевых экспортеров и по-прежнему большого запаса мировых запасов.

Напомним, Россия в июле вышла из зерновой сделки, которая позволяла безопасно экспортировать продовольствие из портов Большой Одессы.

Выход России из зерновой сделки вызвал рост мировых цен на продовольствие.

Зерно мировых рынках резко подорожало после террористических атак России на украинские порты в Черном море и на Дунае.