Цены на продукты растут: что об этом говорят в АМКУ

В Комитете объяснили, что рассматривают обоснованность цен в случаях, когда речь идет о злоупотреблении монопольным положением или антиконкурентных согласованных действиях.

В то же время, установление возможных нарушений проводят в каждом конкретном случае. Для этого АМКУ анализирует информацию и документы, которые могут подтвердить или опровергнуть нарушения.

В настоящее время в Комитете рассматривается дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях на рынке первичной реализации куриных яиц. Дело касается группы компаний "Авангард" и группы компаний в составе ООО "Ясенсвит" и ООО "Овостар".

Также АМКУ проводит исследования по увеличению цен на свинину в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, в 2026 г. Комитет исследует рынок первичной реализации концентратов фруктовых соков. Цель - установить состояние конкуренции и проверить соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции.

В АМКУ также напомнили, что бизнес и граждане, чьи права были нарушены из-за вероятных сговоров или недобросовестной конкуренции, имеют право обращаться в комитет с официальными заявлениями для проведения проверок.