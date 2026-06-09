Цены на продукты растут медленнее: что подорожало больше всего в мае

В мае 2026 года темпы роста потребительских цен замедлились и составили 0,9% в месячном выражении, тогда как в годовом измерении инфляция достигла 8,2% по сравнению с маем прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной службы статистики.
Госстат сообщает, что в мае 2026 года потребительская инфляция в Украине составила 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле показатель был выше и достигал 1,4%, а в марте — 1,7%, в феврале — 1%.
В годовом выражении рост цен замедлился и составил 8,2% по сравнению с маем 2025 года. Для сравнения, в апреле годовая инфляция находилась на уровне 8,6%.
В течение мая наиболее заметное подорожание зафиксировано в сегменте фруктов — рост цен составил 11,1%. Также увеличилась стоимость проезда в автомобильном пассажирском транспорте — на 2,7%.
В то же время ряд товаров показал снижение стоимости. Существеннее всего подешевели яйца, цена которых упала на 15,3%, что стало наиболее выраженным снижением среди основных продуктов питания.
Базовая инфляция, которая исключает краткосрочные колебания, вызванные сезонными и административными факторами, составила 0,7% в месячном выражении и 7,9% в годовом.
По оценке Национального банка Украины, в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться относительно стабильной, однако во второй половине года возможен рост показателя до уровня около 9,4%.
В числе факторов давления регулятор называет увеличение производственных затрат предприятий, прежде всего из-за роста стоимости энергоресурсов.
Отдельно отмечается влияние подорожания топлива, которое отражается как напрямую, так и через вторичные ценовые эффекты.
В перспективе НБУ ожидает постепенное снижение инфляции начиная с 2027 года.
Этому должны способствовать стабилизация цен на топливо, ослабление внешнего инфляционного давления, улучшение урожайности и восстановление энергетического сектора.
При реализации прогноза инфляция может снизиться до 6,5% в конце 2027 года и приблизиться к целевому уровню 5% в 2028 году.
Напоминаем, что в Украине планируют вывести рынок аренды жилья из тени за счет снижения налоговой нагрузки: Верховная Рада поддержала законопроект, направленный на легализацию доходов арендодателей и создание более прозрачных условий работы на рынке недвижимости.