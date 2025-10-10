Цены на частные дома в Украине взлетели: где жилье подорожало больше всего

Стоимость частных домов в Украине за последние четыре года выросла во всех регионах, однако темпы подъема цен существенно отличаются.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на аналитику OLX Недвижимость, которая сравнила данные за сентябрь 2021, 2024 и 2025 годов.
Больше всего подорожали дома в Винницкой области. Если в 2021 году средняя цена составляла 580 тыс. гривен, то сейчас - почти 2,6 млн гривен. Это рост на 354% за четыре года и 27% только за последний год.
На Волыни стоимость поднялась с 618 тыс. гривен до 2,3 млн гривен - то есть на 275% за четыре года. Только за прошлый год цены выросли почти на 43%. Во Львовской области дом, который стоил 976 тыс. гривен в 2021 году, теперь продается за 3,6 млн гривен - прирост составляет 267%.
В крупных экономических центрах темпы роста были более сдержанными. В Киеве медианная стоимость дома увеличилась с 4,6 млн гривен до 9,6 млн гривен (+107% за четыре года). В Киевской области - с 2,3 млн гривен до 4,6 млн гривен (+104%), а в Одесской - с 1,5 млн гривен до 3,1 млн гривен (+106%).
Меньше всего цены выросли в Запорожской и Полтавской областях. В Запорожской медианная цена увеличилась с 418 тыс. гривен до 951 тыс. гривен (+127% за четыре года, только +4% за последний год). В Полтавской - с 395 тыс. гривен до 840 тыс. гривен (+113% за четыре года).
Как менялись цены на частные дома в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
Эксперты отмечают, что спрос на частные дома остается стабильным, однако динамика стоимости зависит от региона. Запад и центральная часть Украины остаются драйверами роста, тогда как южные и северные области демонстрируют более сдержанную динамику.
Ранее РБК-Украина писало, что рынок недвижимости Украины показывает признаки стабилизации после длительных колебаний. За первое полугодие 2025 года начато строительство почти 49 тыс. квартир и частных домов - на 35% больше, чем в прошлом году, особенно активно в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Также мы рассказывали, что на западе Украины за последние полгода жилье подорожало почти во всех городах. Больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Тернополе (+13%) и Ровно (+9%), в то же время во Львове и Ужгороде их стоимость немного снизилась. Лидерами по цене остаются Львов, Ужгород и Черновцы, а самые стабильные цены - в Луцке. Новостройки также дорожают, особенно в Тернополе и Хмельницком.