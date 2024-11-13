Цены пошли вверх: какие продукты больше всего подорожали за последний месяц

По данным статистического ведомства, в октябре 2024 года средние цены на морковь выросли на 29,2% до 21,5 гривен за килограмм. Картофель подорожал на 25,9 % до 25,1 гривен за килограмм, свекла на 15,1% до 16,4 гривен за килограмм.

Цены на яйца выросли на 18,5% до 41,8 гривен за десяток. Пачка масла 200 грамм подорожала на 7,7% до 91,5 гривен.

Сахар подешевел на 4,4% до 33,6 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в октябре 2024 года:

водка подорожала на 0,4% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 2,3% до 112,9 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 1,1% до 33,6 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 2,6% до 113,7гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в октябре составила 1,8%. Продукты питания и безалкогольные напитки за октябрь подорожали на 3,2%. Больше всего подорожали яйца - овощи - на 18,2%.

По данным НБУ, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

Ожидается, что инфляция пойдет на спад весной 2025 года.