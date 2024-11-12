Цены будут расти быстрее: НБУ пояснил инфляционный скачок в Украине

Рост потребительских цен в Украине оказался выше прогноза Национального банка Украины. Уже до конца года инфляция может превысить 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ по инфляции.

"В ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в своем октябрьском прогнозе НБУ ожидал выхода инфляции за пределы 10% в январе 2025 года, "однако с учетом последних фактических данных усилились риски, что это может произойти раньше".

В то же время НБУ ожидает, что уже весной следующего года инфляция начнет снижаться, а в конце 2025 года будет составлять 6,9% и в дальнейшем будет направляться к цели НБУ - 5%. Этому поспособствуют меры процентной и валютно-курсовой политики НБУ, а также рост предложения продовольственных товаров и ослабление внешнего ценового давления.

Причины роста цен

НБУ напоминают, что в октябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/с) ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. В месячном исчислении цены выросли на 1,8%.

По данным НБУ, Одним из основных факторов отклонения от траектории прогноза стало более быстрое ускорение продовольственной инфляции в результате более существенного, чем ожидалось, влияния неблагоприятных погодных условий на сельхозкультуры и, соответственно, меньшего предложения продуктов питания. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административно регулируемые цены и цены на топливо.

Фундаментальное инфляционное давление также усилилось более сильно, чем прогнозировалось. Так, показатель базовой инфляции в октябре вырос до 8,3% с 7,3% в сентябре. Такая динамика была обусловлена, прежде всего, быстрым подорожанием обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости продовольственного сырья, а также дальнейшим ростом затрат бизнеса на электроэнергию и оплату труда, говорится в сообщении.

По данным НБУ, жаркая погода без дождей летом и в начале осени этого года сказалась на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах ряда овощей и фруктов, что отразилось на их предложении. В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и большинство фруктов. Выше, чем в прошлом, оставались и цены на помидоры и огурцы, хотя в октябре темпы их удорожания замедлились.

Увеличение стоимости сырья, кормов и производственных затрат, в том числе на энергию, повлияло на цены на муку, крупы, молоко и мясо. Эти же факторы, вероятно, повлияли и на то, что удешевление яиц в годовом исчислении существенно замедлилось. В то же время снижение цен на сахар ускорилось благодаря активной переработке сахарной свеклы новой урожая, отметили в НБУ.