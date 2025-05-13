Цены на пике: что подорожало в Украине за последний месяц

В апреле 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Однако уже в ближайшие месяцы рост цен замедлится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ по инфляции.
Как отметили в НБУ, ускорение инфляции в апреле в значительной степени обусловлено остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.
Весомыми факторами оставались высокие расходы бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос.
"Зато меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен. Дополнительное влияние имело снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.
В годовом измерении цены на сырые продукты росли быстрее из-за остаточных эффектов прошлогодних неурожаев и апрельских заморозков. Дорожали мука, крупы, фрукты и овощи борщевого набора из-за недостатка качественной продукции.
Дополнительно повлияло смещение сезонного спроса на отдельные продукты, в частности яйца, из-за Пасхи в апреле (в прошлом году - в мае). Рост несколько сдерживали импорт и тепличные овощи.
Темпы роста стоимости обработанных продуктов остались на уровне 17,3% г/г. Подорожание продовольственного сырья и расходы на оплату труда привели к росту цен на хлеб, мясо и мясопродукты.
В то же время стабилизация цен на масло на мировых рынках и увеличение предложения молочных товаров несколько сдерживали инфляцию.
Снижение темпов роста цен связано со стабильной ситуацией на валютном рынке, что ограничило давление на импортные товары.
Цены на услуги росли из-за повышения зарплат и устойчивого спроса. Быстрее всего дорожали услуги ресторанов, гостиниц, транспорта и финансов. В то же время замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страхованию.
Подакцизная продукция дорожала из-за роста расходов и изменений в налогообложении: повышение акцизов, их перевод в евро, введение коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству.
Укрепление гривны к доллару несколько уменьшило давление на цены на лекарства, медицинские товары и оборудование.
Замедление роста цен связано с удешевлением нефти в мире. В то же время спрос и укрепление евро создавали растущее давление на стоимость топлива.
Как отметили в НБУ, рост потребительских цен в апреле продолжался, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления.
"Согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня", - говорится в сообщении.
Напомним, НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.
В то же время прогнозы бизнеса менее оптимистичны: руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 11,5%.
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