Цены падают: сколько стоят, бензин дизель и автогаз на АЗС

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 28 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,23 гривен за литр (-0,03 гривен), на дизельное топливо - 47,55 гривен за литр (-0,13 гривен), на автогаз - 21,89 гривен за литр (-0,11 гривен).

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем бензин А-92 подешевел на 3,4% до 49,0 гривен за литр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,4% до 51,7 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 11,9% до 24,5 гривен за литр.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 1,5 гривны до 38,5 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.