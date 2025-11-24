Цены на аренду супертанкеров бьют рекорды на фоне санкций против РФ, - Bloomberg

Цены на аренду нефтяных супертанкеров выросли до самого высокого уровня за более чем пять лет. Покупатели искали альтернативы санкционированной нефти из РФ на фоне увеличения поставок от производителей с Ближнего Востока и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Базовые ставки для очень больших нефтеналивных танкеров, которые могут транспортировать до 2 млн баррелей с Ближнего Востока в Китай, выросли почти до 137 тысяч долларов в день в конце прошлой недели, что свидетельствует о росте на 576% в этом году.

Это был самый высокий показатель с конца апреля 2020 года и превысил последний многолетний пик, достигнутый всего две недели назад. Более широкий индекс, охватывающий ставки VLCC на нескольких маршрутах, также достиг 116 400 долларов в день, что является новым пятилетним максимумом.

Рост бронирований супертанкеров произошло на фоне того, что в пятницу вступили в силу санкции США на экспорт нефти российских ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", что заставило покупателей, особенно в Индии и Китае, обратиться к другим поставщикам.

Это также совпало с увеличением добычи в США и странах ОПЕК+, в частности производителями с Ближнего Востока, готовыми поставлять покупателям больше сырой нефти.

Также в начале этого месяца рекордное количество танкеров, которые обычно перевозят такие продукты, как авиационное топливо и дизельное топливо, перешли на перевозку сырой нефти - процесс, известный как "загрязнение" - чтобы получить большую прибыль.