Цены на нефть продолжили падение: в Bloomberg назвали ключевые причины

Так, цена на нефть марки Brent упала до 60 долларов за баррель, или на 1,7% ниже, тогда как нефть марки West Texas Intermediate торговалась по 56 долларов.

По данным агентства, цены на нефть с начала года снизилась после худшего годового спада с 2020 года. Кроме глубоких опасений относительно глобального перенасыщения после роста поставок, рынок продолжает оценивать последствия похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

"В общем, фундаментальный прогноз остается медвежьим, что свидетельствует о дальнейшем снижении", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.

Венесуэла когда-то была нефтедобывающим гигантом, но за последние два десятилетия добыча резко сократилась, и теперь составляет 1% мировых поставок.

На сегодня Chevron - это единственный американский нефтяной гигант, который работает в Венесуэле по специальному разрешению США, и компания продолжает загружать сырую нефть. Вся нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в США.

Trafigura Group и другие трейдеры проведут переговоры с США о том, как они могут вернуться к покупке венесуэльской нефти.

Кроме того, по словам аналитиков, мирное соглашение между Украиной и РФ может проложить конец ряду ограничений на экспорт российской сырой нефти, что усилит давление предложением на и без того перенасыщенный рынок.