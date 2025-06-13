Цены на нефть подскочили более чем на 10% после ударов Израиля по Ирану

Brent превысила 78 долларов за баррель. Скачок стал крупнейшим внутридневным ростом с марта 2022 года после вторжения России в Украину. Затем цены откатились до 75 долларов.



Золото подорожало, поскольку инвесторы устремились в убежища, поднявшись на 1,4% до 3500 долларов за унцию, что близко к рекорду.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки были направлены на ядерную программу и армию Тегерана и будут продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена. Иран пообещал дать суровый ответ, а верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что несколько командиров и ученых были убиты.

"Мы снова оказались в условиях повышенной геополитической неопределенности, что держит рынок нефти в напряжении и требует от него начать устанавливать более высокую премию за риск в случае возможных перебоев с поставками", - заявил Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Groep NV.

Быстрый рост цен на нефть свел на нет годовые потери, вызванные последствиями возросшей напряженности в мировой торговле и решением ОПЕК+ оживить закрытые мощности более быстрыми, чем ожидалось темпами. На этой неделе JPMorgan Chase предупредил, что цены могут достичь 130 долларов за баррель в худшем случае на Ближнем Востоке.

Мощный удар

Иранское телевидение сообщило, что дым был замечен вблизи Тебризского нефтеперерабатывающего завода, хотя Национальная иранская нефтеперерабатывающая и распределительная компания заявила, что атаки не нанесли никакого ущерба нефтеперерабатывающим предприятиям и нефтехранилищам страны.

Устойчивый рост цен на энергоносители может привести к росту мировой инфляции, усложнив задачи, стоящие перед центральными банками, в том числе Федеральной резервной системой США, в то время как политики пытаются справиться с последствиями торговой войны, инициированной США.

В то время как рынок будет в первую очередь обеспокоен тем, что поставки могут быть прерваны из-за эскалации военных действий. Члены ОПЕК+, включая фактического лидера группы Саудовскую Аравию, все еще имеют обильные резервные мощности, которые могут быть задействованы. Кроме того, Международное энергетическое агентство может решить координировать выпуск чрезвычайных запасов, чтобы попытаться успокоить цены.

Ормузский пролив

"У резервных мощностей ОПЕК+ есть потенциал справиться с потерями в добыче Ирана", - сказал Мукеш Садев, глава отдела сырьевых рынков - нефти в Rystad Energy. Тем не менее, потенциальные ответные меры Тегерана, включая возможную блокаду Ормузского пролива, могут усложнить использование резервных мощностей, добавил он.

Ормузский пролив - узкий водный путь в устье Персидского залива, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. На протяжении многих лет Иран неоднократно нападал на торговые суда, пересекающие этот проход, и даже угрожал заблокировать пролив в прошлом.