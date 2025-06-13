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Трамп созывает срочное заседание правительства на фоне ударов Израиля по Ирану

США, Пятница 13 июня 2025 04:42
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Трамп созывает срочное заседание правительства на фоне ударов Израиля по Ирану Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Трамп созывает кабинет министров после ударов Израиля по Ирану. Белый дом пока не комментирует последние события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и The Times of Israel.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером созвал заседание на уровне кабинета министров после того, как Израиль нанес "превентивные удары" по Ирану.

Встреча была посвящена выработке реакции США на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп: "Массовый конфликт может произойти скоро"

Ранее в тот же день, отвечая на вопросы журналистов, Трамп предупредил, что "массовый конфликт" в регионе может начаться "очень скоро".

Хотя Трамп и воздержался от заявления о неизбежности эскалации, однако подчеркнул: "Это вполне может произойти".

Белый дом не комментирует заседание

Президент покинул ежегодный пикник в Белом доме примерно в 20:00 по местному времени. В Белом доме отказались официально комментировать детали вечернего заседания.

Обновлено в 5:39

Трамп созывает заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома в пятницу в 11 утра (18 часов по киевскому времени) для обсуждения израильских ударов по Ирану, сообщили в Белом доме.

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Нация львов", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также, по словам чиновника, Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
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