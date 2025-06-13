Трамп созывает срочное заседание правительства на фоне ударов Израиля по Ирану
Трамп созывает кабинет министров после ударов Израиля по Ирану. Белый дом пока не комментирует последние события.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и The Times of Israel.
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером созвал заседание на уровне кабинета министров после того, как Израиль нанес "превентивные удары" по Ирану.
Встреча была посвящена выработке реакции США на обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Трамп: "Массовый конфликт может произойти скоро"
Ранее в тот же день, отвечая на вопросы журналистов, Трамп предупредил, что "массовый конфликт" в регионе может начаться "очень скоро".
Хотя Трамп и воздержался от заявления о неизбежности эскалации, однако подчеркнул: "Это вполне может произойти".
Белый дом не комментирует заседание
Президент покинул ежегодный пикник в Белом доме примерно в 20:00 по местному времени. В Белом доме отказались официально комментировать детали вечернего заседания.
Обновлено в 5:39
Трамп созывает заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома в пятницу в 11 утра (18 часов по киевскому времени) для обсуждения израильских ударов по Ирану, сообщили в Белом доме.
Атака Израиля на Иран
В ночь на 13 июня армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Нация львов", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также, по словам чиновника, Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.
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