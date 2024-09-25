Цены "кусаются". Сколько стоят квартиры в Испании

Испания является одной из самых привлекательных стран для инвестиции в недвижимость, тем более что для покупки жилья иностранцам не нужны разрешения властей или вид на жительство. Владелец жилья может находиться в стране не более 90 дней в течение полугода, а вот для постоянного проживания нужно оформить соответствующие документы.
РБК-Украина со ссылкой на ресурс Іdealista рассказывает о том, сколько стоят квартиры в Испании в самых больших городах страны и возле морских курортов.
В Мадриде вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м, стоят от 218 тыс. евро (10 млн. грн). Также на рынке есть предложения продажи апартаментов, площадью более 125 кв. метров, по цене 850 тыс. евро (39 млн. грн). Двух- и трехкомнатные квартиры, площадью более 100 кв. метров стоят в пределах 890 тыс. –1,1 млн евро (41-50,7 млн грн). Стоит отметить, что на рынке много предложений больших квартир, площадь которых может достигать 300 кв.м.
В Барселоне однокомнатную квартиру, площадью 78 кв. м, продают за 329 тыс. евро (15,1 млн грн.), апартаменты, площадью более 100 кв. м можно приобрести за 650 тыс. евро (30 млн грн). Среди предложений продаж практически нет вариантов жилья, площадью менее 50 кв. м.
В Валенсии однокомнатную квартиру, площадью 47 кв. м, можно приобрести за 170 тыс. евро (7,8 млн грн), жилье площадью более 100 кв. м стоит от 400 тыс. евро (18,4 млн грн). Также есть немало предложений продажи апартаментов, площадь которых больше 250 кв. м. Такие стоят от 1,5 млн. евро (69 млн грн).
Кроме упомянутых крупнейших городов Испании, большим спросом пользуется недвижимость вблизи морских курортов. Сайты по продаже жилья просто пестрят разнообразием вариантов выбора.
В Ибице однокомнатную квартиру, площадью 40 кв. м можно купить за 250 тыс. евро (11,5 млн грн), если же площадь апартаментов больше 120 кв. м, цены на них стартуют от 519 тысяч евро (23,9 млн грн).
На Канарских островах предлагают апартаменты от 100 кв. м, цены на такие начинаются от 200 тыс. евро (9,2 млн грн). Жилье, площадью более 200 кв. м можно купить за 300 тыс. евро (13,8 млн грн).
В Ллорет-де-Маре однокомнатные квартиры, площадью от 45 кв. м, можно купить за 122 тыс. евро (5,6 млн грн). Жилье, площадью более 100 кв. м, продают за 245 тыс. евро (11,3 млн грн).
Найти недвижимость для покупки в Испании можно как на порталах с базой жилья по всей стране, так и сайтах, специализирующихся на конкретных регионах.
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