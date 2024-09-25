Цены "кусаются". Сколько стоят квартиры в Испании

Сколько стоят квартиры в Испании

В Мадриде вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м, стоят от 218 тыс. евро (10 млн. грн). Также на рынке есть предложения продажи апартаментов, площадью более 125 кв. метров, по цене 850 тыс. евро (39 млн. грн). Двух- и трехкомнатные квартиры, площадью более 100 кв. метров стоят в пределах 890 тыс. –1,1 млн евро (41-50,7 млн грн). Стоит отметить, что на рынке много предложений больших квартир, площадь которых может достигать 300 кв.м.

В Барселоне однокомнатную квартиру, площадью 78 кв. м, продают за 329 тыс. евро (15,1 млн грн.), апартаменты, площадью более 100 кв. м можно приобрести за 650 тыс. евро (30 млн грн). Среди предложений продаж практически нет вариантов жилья, площадью менее 50 кв. м.

В Валенсии однокомнатную квартиру, площадью 47 кв. м, можно приобрести за 170 тыс. евро (7,8 млн грн), жилье площадью более 100 кв. м стоит от 400 тыс. евро (18,4 млн грн). Также есть немало предложений продажи апартаментов, площадь которых больше 250 кв. м. Такие стоят от 1,5 млн. евро (69 млн грн).

Цены на квартиры в Мадриде (скриншот сайта idealista)

Какие цены на недвижимость вблизи морских курортов

Кроме упомянутых крупнейших городов Испании, большим спросом пользуется недвижимость вблизи морских курортов. Сайты по продаже жилья просто пестрят разнообразием вариантов выбора.

В Ибице однокомнатную квартиру, площадью 40 кв. м можно купить за 250 тыс. евро (11,5 млн грн), если же площадь апартаментов больше 120 кв. м, цены на них стартуют от 519 тысяч евро (23,9 млн грн).

На Канарских островах предлагают апартаменты от 100 кв. м, цены на такие начинаются от 200 тыс. евро (9,2 млн грн). Жилье, площадью более 200 кв. м можно купить за 300 тыс. евро (13,8 млн грн).

В Ллорет-де-Маре однокомнатные квартиры, площадью от 45 кв. м, можно купить за 122 тыс. евро (5,6 млн грн). Жилье, площадью более 100 кв. м, продают за 245 тыс. евро (11,3 млн грн).

Цены на жилье в Ллорет-де-Мар (скриншот сайта idealista)

Где искать предложения по продаже квартир

Найти недвижимость для покупки в Испании можно как на порталах с базой жилья по всей стране, так и сайтах, специализирующихся на конкретных регионах.

Idealista – на этом сайте можно найти предложения по продаже недвижимости по всей Испании. Ежедневно на платформе появляется около 10 000 новых объявлений

Fotocasa – на этом ресурсе размещено около 1 миллиона объектов по всей Испании. Ежедневно на сайте публикуют около 8 тысяч предложений продаж

Kyero.com – сайт предлагает широкий ассортимент жилья – от самых дешевых квартир до самых дорогих вилл

Habitaclia – здесь можно найти объявления о продаже жилья как в новостройках, так и жилья на вторичном рынке. На этой платформе много предложений из Каталонии

Tucasa.com – ресурс по поиску квартир и домов в провинциях Мадрид, Барселона, Валенсия

Недвижимость в Испании могут купить иностранцы без специальных разрешений (фото: Freepik)