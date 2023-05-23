Цены кусаются? Как война повлияла на спрос и стоимость лекарств в Украине

Искусственный дефицит и проблемы с логистикой

В первые дни полномасштабного вторжения РФ украинцы выстраивались в очереди у магазинов, банкоматов и аптек.Из-за неопределенности люди пытались сделать запасы самого необходимого.

Спрос на медикаменты был чрезвычайно высоким, особенно среди людей с хроническими заболеваниями. Также в больших объемах скупали лекарства волонтеры для военных.

Как рассказал РБК-Украина директор по корпоративным вопросам фармацевтической компании "Дарница" Василий Губарец, в первый день полномасштабной агрессии аптечная продажа лекарств увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным днем прошлого года и росла высокими темпами в первые 11 дней большой войны.

Число работающих аптек в стране в начале вторжения РФ не превышало 10% от общего количества. Фармацевты и работники дистрибьюторов не выходили на работу или эвакуировались. Из-за большого спроса запасы лекарственных средств в аптеках быстро снижались, восполнить их было не всегда возможно, поэтому и возник искусственный дефицит.

Фото: дефицит в аптеках наблюдался в начале войны (Виталий Носач, РБК-Украина)

"В первые дни войны дефицит был почти на все лекарства. Только это было связано с проблемами логистики склад-аптека. Мы не имели возможности пополнять запасы аптек как в мирное время. Люди быстро раскупили все имеющиеся товары, тем самым создали искусственный дефицит", – отметил в комментарии изданию Алексей Кузьменко, заместитель коммерческого директора сети аптек АНЦ.

В компании "Дарница" согласны, что проблемы с логистикой стали главной проблемой для всей фармацевтической отрасли. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, компания помогала дистрибьюторам искать транспорт и водителей для перевозки лекарств, направила своих сотрудников в качестве фармацевтов-волонтеров в аптеки.

Вызовом для рынка лекарственных средств было как сокращение количества работающих аптек из-за осложнений логистики, разрушений в результате обстрелов, оккупации, так и проблемы у производителей.

Исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк говорит, что во время войны компания понесла убытки в 1,5 млрд гривен из-за уничтожения врагом склада под Киевом, где хранилась вся готовая продукция и первичная упаковка.

Однако уже в начале 4 квартала 2022 года выпуск всего ассортимента удалось возобновить. К тому же "Фармак" сейчас предоставляет свои производственные мощности части производителей фармацевтической продукции, у которых удалось релоцироваться из зон активных боевых действий.

Развитие вопреки войне

Сложные условия войны закалили фармацевтическую отрасль Украины. По данным анализа Proxima Research, который упоминали в комментарии изданию представители "Фармак" и "Дарница", всего в 2022 году украинские фармкомпании выпустили на рынок около 100 новых лекарственных препаратов.

Так, "Дарница" продолжает инвестировать в развитие, диджитализацию и новые продукты. За прошлый год компания выпустила на рынок 18 препаратов. Также в апреле 2022 года ВОЗ официально определила "Дарницу" как единственного производителя в Украине, который получит технологию производства вакцин на основе мРНК.

"Пока в Украине не производятся вакцины ни от одной болезни, поэтому это значительный шаг для развития отечественной фармацевтической отрасли", - подчеркнул директор по корпоративным вопросам "Дарница" Василий Губарец.

"Фармак" в прошлом году вывел на рынок 16 новых продуктов, инвестировав в исследование и разработку более 400 млн грн. Это препараты для лечения дыхательных путей и бронхиальной астмы, тромбоза и острого инфаркта миокарда, рентгеноконтрастные, противовоспалительные, обезболивающие лекарства и леденцы с витаминами для детей.

"В этом году не планируем останавливаться, и готовимся сделать больше 20 лончей", – рассказал о планах по выпуску новых препаратов исполнительный директор компании Владимир Костюк.

Фото: фармацевтические компании продолжают выпускать новую продукцию (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аптечный сегмент также адаптировался к вызовам военного времени. К примеру, отключение света изменили требования к техническому оснащению точек продажи медикаментов, что обеспечило их бесперебойную работу.

По словам заместителя коммерческого директора сети аптек АНЦ Алексея Кузьменко, из-за миграции людей по Украине изменился подход к планированию поставок и логистики между складами и аптеками. Забота о максимальной безопасности и удобстве людей усилила внедрение цифровизации как внутри компании, так и среди потребителей.

"В целом рынок стал более активным, подвижным и гибким к обстоятельствам. Но война не остановила наше развитие и расширение. Мы восстанавливаем разрушенные аптеки и открываем новые", - говорит Кузьменко.

Пропали ли импортные препараты из украинских аптек

С началом полномасштабного вторжения в РФ Украина полностью отказалась от лекарственных средств российских и белорусских фармацевтических компаний.

В первые месяцы войны также были прекращены поставки в аптеки медикаментов из-за границы из-за сложностей с логистикой. В сети АНЦ рассказали, что в этой ситуации пользовались резервами и перераспределяли препараты между точками продаж. Однако благодаря партнерам вскоре поставки всех необходимых препаратов возобновились.

Дефицит лекарственных средств на рынке удалось избежать благодаря тому, что производители, аптечные сети, дистрибьюторы и Минздрав работали очень слаженно. Исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк подчеркнул, что сегодня логистические цепи хоть и значительно усложнились, но фактически стабилизировались. Проблем с дефицитом сырья для лекарств почти нет.

Избежали дефицита импортного сырья для производства лекарств и в компании "Дарница". Директор по корпоративным вопросам Василий Губарец рассказал, что фактор сырья важен, ведь в этом аспекте украинская фармацевтическая отрасль зависит от импорта. Основными вызовами были логистика и валютные колебания, оказывавшие давление на цену.

При этом "Дарница" подготовила запас сырья в январе-феврале 2021 года, что позволило не останавливать производство. Вскоре процессы поставки сырья были полностью отлажены, и сейчас риски для производства отсутствуют.

Что с ценами на медикаменты

По словам заместителя коммерческого директора сети аптек АНЦ Алексея Кузьменко, существенных изменений в стоимости лекарственных средств в Украине не произошло с начала войны.

Однако дороже стали иностранные лекарства, логистика которых изменилась и стала более сложной и стоимостной.

Доходы населения уменьшились, поэтому сейчас украинцы предпочитают препараты средней и низкой ценовой категории. В то же время, спросом пользуются медикаменты отечественных производителей.

"Цены на лекарства наших производителей во многих позициях меньше иностранных, к тому же приобретение именно украинской продукции поддерживает отечественный бизнес", - резюмирует Алексей Кузьменко.

Самые популярные лекарства сегодня

Сейчас украинцы больше покупают группы препаратов для лечения хронических заболеваний, успокоительные, обезболивающие и хирургические средства.

Стоимость популярных препаратов седативного действия в аптеках, по данным сервиса Tabletki.ua, составляет: таблетки "Валериана" - от 30 грн, капли "Корвалол" - от 20 грн, препараты с нормализующим сон глицином - в среднем 50 грн. Седативные "Бифрен", "Адаптол", "Ново-пассит", "Персен" будут стоить больше 100 грн.

Средство от головной боли "Цитрамон" обойдется от 11 грн за блистер на 6 таблеток, обезболивающее "Анальгин" – от 12 грн за 10 таблеток, "Нимесил" – от 12 грн за 1 пакет, или от 360 грн за упаковку, "Нурофен" – от 120 грн.

Фото: успокоительные и обезболивающие препараты пользуются наибольшим спросом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следует отметить также, что большое количество продукции покупается сейчас для отправки госпиталей, парамедикам, бойцам.

В компании "Фармак" рассказали, что для нужд армии было увеличено производство обезболивающих средств (шприцев с обезболивающим для личной аптечки военных), противопростудных и противовоспалительных препаратов, средств для экстренной помощи при язвах и для остановки кровотечений.

В сети аптек АНЦ добавляют, что вырос спрос на товары медицинского назначения. Многие поняли, что каждая семья, дом, офис должны быть обеспечены аптечками первой помощи.

Стоимость аптечки первой помощи

Министерство здравоохранения Украины предоставило рекомендации по содержанию базовой домашней аптечки.

Приводим список средств с их примерной стоимостью (по данным сервиса Tabletki.ua):

эластичные бинты – от 25 грн/шт;

безопасные булавки - 50 грн/набор;

стерильные перчатки – 3,5 грн/пара;

пинцет – от 50 грн;

ножницы – в среднем от 100 грн;

неспиртовые салфетки – 8 грн/упаковка нестерильных марлевых салфеток;

термометр – от 75 грн;

пластыри, в частности для глаз – 85 грн набор из 20 пластырей и 85 грн щиток на глаз;

стерильные бинты – от 10 грн за упаковку;

треугольные (косыночные) повязки – от 90 грн косынка для фиксации конечностей;

антисептическое средство (хлоргексидин, 70-процентный спирт) – 25 грн за 100 мл хлоргексидина, 26 грн – 100 мл спирта 70%;

обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен) – от 28 грн упаковка ибупрофена;

раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенты – порошок "Регидрон" от 100 грн/упаковка, "Сорбекс" - от 60 грн;

крем от аллергии с действующим веществом дифенгидрамин или таблетки с лоратадином, цетиризином – таблетки "Лоратадин" от 20 грн за блистер;

стерильный физраствор для промывания ран (например, натрия хлорид) – от 22 грн за 100 мл;

капли для промывания глаз – от 50 грн;

Общая стоимость такой аптечки будет составлять от 900 грн.

Фото: рекомендации по содержанию стандартной аптечки (facebook.com/moz.ukr)

Кроме того, в аптечку необходимо положить препараты, принимаемые на постоянной основе в случае хронических заболеваний, в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача.

Это, например, препараты для снижения давления с активными веществами: каптоприл и гидрохлоротиазид. Нужно иметь двухнедельный, а лучше – месячный запас такого лекарства.