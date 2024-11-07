Цены на газ в Украине упали после пяти месяцев роста

Фактическая цена реализации газа в Украине в октябре 2024 года упала на 0,6% до 14 406 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

Таким образом, газ подешевел после роста в течение пяти месяцев подряд.

Газ стоит дешевле, чем в октябре прошлого года (15 196 гривен).

Цены в Европе

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 455 долларов за тысячу кубометров (19 тысяч гривен).

В конце октября цены в Европе резко выросли, однако затем опустились. Сейчас стоимость топлива примерно на 100 долларов ниже, чем год назад.

Одним из факторов, который влияет на цены в ЕС, является транзит российского газа по территории Украины и переговоры на эту тему. Контракт заканчивается в декабре 2024 года.

Кандидат в комиссары ЕС по энергетике Дан Йоргенсен уже заявил, что Европейский Союз по должен ускорить процесс отказа от использования российского ископаемого топлива, который запланирован на 2027 год.

Прогноз цены

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на сохранение высокой волатильности, будут постепенно снижаться.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 8,5% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.