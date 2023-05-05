Сколько будут стоить нефть и газ: НБУ обновил прогноз до 2025 года

Мировые цены на нефть и газ будут снижаться в ближайшие годы после роста в 2022 году. Стоимость газа в Европе упадет в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2023 года).

Цены на нефть

"Активизация экономической активности в большинстве регионов мира в весенний период приведет к увеличению спроса и соответственно краткосрочного повышения цен на энергоносители", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в отчете, по оценкам МЭА, рост мирового спроса в 2023 году стремительно ускорится (с 710 тыс. барр./сутки в I квартале до 2,6 млн барр./сутки в IV квартале). Самый весомый вклад будет открытие китайских границ для туристов и активизация неудовлетворенного спроса в Китае.

В дальнейшем мировые цены на нефть будут под давлением к снижению от наращивания производства в США и отдельных странах Латинской Америки и Африки (несмотря на сдерживание добычи ОПЕК+), а также дешевой российской нефти из-за международных санкций, отмечается в отчете.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году выросла на 41,8% до 99,8 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цена упадет на 10,7% до 89,1 долларов, в 2024 году на 8,6% до 81,4 долларов, в 2025 году на 14,6% до 69,5 долларов за баррель.

Цены на газ

Цены на природный газ на европейском рынке также будут постепенно снижаться, а их уровень существенно пересмотрен в сторону снижения на всем прогнозном горизонте.

"Это обусловлено быстрым уменьшением зависимости европейского рынка от трубопроводного российского газа на фоне увеличения производства и поставок СПГ в США и других странах. Однако из-за высокого спроса страны Азии будут продолжать конкурировать с Европой за СПГ, что сдерживает цены от стремительного падения", - говорится в обзоре. .

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2022 году выросли на 136,8% до 1362,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2023 году упадут на 43,8% до 766,5 долларов за тысячу кубометра, в 2024 году упадут на 17,5% до 632,3 долларов, в 2025 году на 27,8% до 456,8 долларов.