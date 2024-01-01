Цены на газ для населения в 2024 году: поставщики обнародовали предложения на январь

Предложения поставщиков:

"Эру Людям" - 7,70 гривен

"Энерджи трейд групп" - 7,799

"Нафтогаз Украины" - 7,96

"Тернопольгаз сбыт" - 7,96

"Прикарпат энерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз сбыт" - 7,99

"Галнафтогаз" - 7,99

"Львовэнергосбыт" - 8,20

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Аскания Энерджи" - 9,95

"СветГаз" - 9,99.

В то же время после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбыт", государственная компания занимает более 98% рынка поставок газа для населения и продает газ для 12,4 млн домохозяйств.

Кроме того, "Нафтегаз" продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев считает, что отмена ПСО должна начаться уже с 2024 года. По его словам, сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, но и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.