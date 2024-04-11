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Цены на газ в Европе выросли после удара России по хранилищам в Украине

Фото: Газ в Европе подорожал после удара по ПХГ в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия атаковала два украинских подземных хранилища газа в Украине, создав новую угрозу энергетической инфраструктуре страны и безопасности поставок. Европейские фьючерсы на газ выросли на 5,5% до 28,5 евро за мегаватт-час (около 320 долларов за тысячу кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявили в "Нафтогазе", после удара объекты работают, а специалисты оценивают последствия обстрела. Это четвертая подобная атака, которая пока не повлияла на операции.

Bloomberg отмечает, что эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте, и она активно привлекает трейдеров для хранения там поставок.

Украинские хранилища расположены в западной части страны, граничащей с Европейским Союзом, на глубине до двух километров под землей.

Мощности используют такие компании, как Shell Plc и DXT Commodities. Недавно "Нафтогаз" провел переговоры о хранении газа в этом году с RWE AG, норвежской Equinor ASA и французскими TotalEnergies SE и Engie SA. Немецкая компания SEFE также заявила, что рассматривает возможность повторного хранения газа в Украине.

По данным "Нафтогаза", Украина предлагает трейдерам за пределами страны забронировать в этом году до 10 миллиардов кубометров своих хранилищ природного газа. Объем, который может быть выделен для международных компаний, составляет около трети общей мощности страны и находится на уровне прошлого года.

Атака 11 апреля

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе.

По информации "Нафтогаза", во время массированной воздушной атаки два подземных газовых хранилища Украины попали под удар.

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