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Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів

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Лондон, П'ятниця 26 серпня 2022 18:24
Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів Фото: ціни на газ у Європі підскочили до 3500 доларів за тисячу кубометрів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Біржові ціни на газ в Європі піднялися до максимуму за останні майже шість місяців. Вперше з березня вони перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Вартість вересневого ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах сьогодні виросла ще на 5% та досягла рівня 3521 долар за тисячу кубометрів (334 євро за 1 МВт·год).

Варто зазначити, що востаннє така ціна на блакитне паливо була 7 березня цього року. Того ж дня був зафіксований історичний рекорд - 3800 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, ціни на газ почали рости після заяви російського "Газпрому", який збирається з 31 серпня по 2 вересня зупинити експорт "Північним потоком" для ремонту єдиної робочої турбіни.

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