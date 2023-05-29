Цены на газ в Европе этим летом могут опускаться ниже нуля, - Bloomberg

Европейские цены на газ упали до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда Россия только начала сокращать поставки перед вторжением в Украину. Некоторые трейдеры предсказывают, что краткосрочные цены могут иногда даже уходить в минус этим летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается в публикации, фьючерсы на газ уже в этом году упали на две трети, что ослабило давление на бюджеты домохозяйств. Это также подрывает один из главных козырей президента РФ Владимира Путина - возможность сократить поставки газа в регион.
Базовые г фьючерсы на TFT в Нидерландах - падают восемь недель подряд, опустившись ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров), самого низкого уровня с мая 2021 года. В понедельник утром они торговались на уровне 24,45 евро.
Помогло увеличение импорта сжиженного природного газа для замены поставок из России, а также относительно мягкая зима, что означало, что региону не нужно было слишком активно использовать хранилища. Запасы в Европе заполнены почти на 67% по сравнению со средним пятилетним показателем около 50%. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии составляют 73%.
Экономическая слабость также играет роль в сокращении потребления энергии. Восстановление Китая замедлилось, европейское производство переживает глубокий спад, а экономика Германия неожиданно сократилась в первом квартале, что привело к рецессии.
Кроме того, Европа настаивает на создании большего количества возобновляемых источников энергии. Новые солнечные и ветряные электростанции и хорошие погодные условия помогли снизить потребность в газе для производства электроэнергии в этом году, что еще больше снизило спрос.
Падение цен "является отличной новостью для Европы и показывает, что увеличению импорта СПГ, а также сокращению спроса удалось быстро сбалансировать европейский рынок после того, как Россия закрыла краны", сказал Георг Захманн, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.
Для домохозяйств ценовые преимущества очевидны. Инфляция в еврозоне, вероятно, замедлилась в мае до 6,3%, что является самым низким показателем с момента непосредственно перед вторжением России в Украину. В отчете, который должен быть опубликован во вторник, экономисты Nomura говорят, что они ожидают увидеть "более низкие оптовые цены на энергоносители, которые дойдут до потребителей во всей зоне евро".
В большинстве секторов кризис начался, когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. В энергетике он начался два года назад, когда Москва впервые начала сокращать поставки, отказавшись увеличить поставки в Европу через Украину. Теперь Украина является последним оставшимся маршрутом для транспортировки российского газа в Западную Европу после того, как в сентябре был поврежден закрытый газопровод "Северный поток" в Германию.
Рынок внимательно следит за спросом на газ со стороны Китая. По мнению аналитиков Energy Aspects, европейские цены на газ могут упасть еще больше, ниже 20 евро за мегаватт-час, если импорт СПГ из Китая окажется очень слабым.
В самой Европе нынешние низкие цены не вызывают роста промышленного спроса, который был сокращен в прошлом году во время резкого роста цен на энергоносители.
"Из-за высоких цен на энергоносители в Европе многие отрасли, особенно газоемкие, либо рухнули, либо ушли за пределы Европы. Эти отрасли не вернутся, даже если цены на энергоносители упадут", - сказала Бренда Шаффер, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета в Вашингтоне.
Отметим, падение стоимости энергоресурсов ниже нуля - не единичный случай. К примеру, в апреле 2020 года цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США опустились до минус 37,63 долларов за баррель из-за перенасыщения на рынке и невозможности хранить запасы.
Аналогичная ситуация наблюдается сейчас на рынке электроэнергии в Европе. Цены в некоторых странах опускаются в отрицательную зону, что вызвано неожиданным избытком возобновляемой энергии
Напомним, в мае цены на газ в Европе упали ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров). Пик цен на газ пришелся на август прошлого года, когда была установлена рекордная цена - почти 340 евро за мегаватт-час.
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