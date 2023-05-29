Цены на газ в Европе этим летом могут опускаться ниже нуля, - Bloomberg

Как отмечается в публикации, фьючерсы на газ уже в этом году упали на две трети, что ослабило давление на бюджеты домохозяйств. Это также подрывает один из главных козырей президента РФ Владимира Путина - возможность сократить поставки газа в регион.

Обвал цен

Базовые г фьючерсы на TFT в Нидерландах - падают восемь недель подряд, опустившись ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров), самого низкого уровня с мая 2021 года. В понедельник утром они торговались на уровне 24,45 евро.

Помогло увеличение импорта сжиженного природного газа для замены поставок из России, а также относительно мягкая зима, что означало, что региону не нужно было слишком активно использовать хранилища. Запасы в Европе заполнены почти на 67% по сравнению со средним пятилетним показателем около 50%. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии составляют 73%.

Экономическая слабость также играет роль в сокращении потребления энергии. Восстановление Китая замедлилось, европейское производство переживает глубокий спад, а экономика Германия неожиданно сократилась в первом квартале, что привело к рецессии.

Кроме того, Европа настаивает на создании большего количества возобновляемых источников энергии. Новые солнечные и ветряные электростанции и хорошие погодные условия помогли снизить потребность в газе для производства электроэнергии в этом году, что еще больше снизило спрос.

Падение цен "является отличной новостью для Европы и показывает, что увеличению импорта СПГ, а также сокращению спроса удалось быстро сбалансировать европейский рынок после того, как Россия закрыла краны", сказал Георг Захманн, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

Облегчение для европейцев

Для домохозяйств ценовые преимущества очевидны. Инфляция в еврозоне, вероятно, замедлилась в мае до 6,3%, что является самым низким показателем с момента непосредственно перед вторжением России в Украину. В отчете, который должен быть опубликован во вторник, экономисты Nomura говорят, что они ожидают увидеть "более низкие оптовые цены на энергоносители, которые дойдут до потребителей во всей зоне евро".

Но даже после того, как центральные банки повысили процентные ставки, базовые показатели инфляции оказались более стойкими. Отчасти это связано с тем, что стоимость энергии отразилась на ценах на товары и услуги в экономике в целом. По мере снижения общей инфляции давление на заработную плату снизится, но этот процесс потребует времени.

Газовый шантаж Кремля и экономика ЕС

В большинстве секторов кризис начался, когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. В энергетике он начался два года назад, когда Москва впервые начала сокращать поставки, отказавшись увеличить поставки в Европу через Украину. Теперь Украина является последним оставшимся маршрутом для транспортировки российского газа в Западную Европу после того, как в сентябре был поврежден закрытый газопровод "Северный поток" в Германию.

Рынок внимательно следит за спросом на газ со стороны Китая. По мнению аналитиков Energy Aspects, европейские цены на газ могут упасть еще больше, ниже 20 евро за мегаватт-час, если импорт СПГ из Китая окажется очень слабым.

В самой Европе нынешние низкие цены не вызывают роста промышленного спроса, который был сокращен в прошлом году во время резкого роста цен на энергоносители.

"Из-за высоких цен на энергоносители в Европе многие отрасли, особенно газоемкие, либо рухнули, либо ушли за пределы Европы. Эти отрасли не вернутся, даже если цены на энергоносители упадут", - сказала Бренда Шаффер, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета в Вашингтоне.

Цены ниже нуля

Отметим, падение стоимости энергоресурсов ниже нуля - не единичный случай. К примеру, в апреле 2020 года цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США опустились до минус 37,63 долларов за баррель из-за перенасыщения на рынке и невозможности хранить запасы.

Аналогичная ситуация наблюдается сейчас на рынке электроэнергии в Европе. Цены в некоторых странах опускаются в отрицательную зону, что вызвано неожиданным избытком возобновляемой энергии