Цены на газ в Европе обвалились до двухлетнего минимума

Цены на природный газ в Европе продолжили падение, опустившись ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров) на TFT в Нидерландах - до самого низкого уровня почти за два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intercontinental Exchange ( ICE ).

В последний раз этот уровень наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала сокращать поставки энергии в Европу перед вторжением в Украину.

Пик цен на газ пришелся на август прошлого года, когда была установлена рекордная цена - почти 340 евро за мегаватт-час.

Что влияет на цены

Как отмечает Bloomberg, слабый промышленный спрос и более заполненные, чем обычно, хранилища газа оказывали давление на цены в течение нескольких недель подряд,

Европа приближается к самым теплым месяцам года с заполнением запасов примерно на 66%, что намного выше среднего исторического значения. Это указывает на то, что худший энергетический кризис позади. Подобные уровни хранения обычно достигались примерно в середине июля.

Поскольку экономическая активность еще не достигла значительного восстановления, несмотря на более низкие цены на газ, есть некоторые опасения, что предложение на рынке может превысить спрос в последующие месяцы, особенно после того, как усилия по пополнению хранилищ начнут замедляться, что может привести к ограничению производства.

Трейдеры все еще рассматривают возможность увеличения потребления газа в ближайшие недели, если погода станет жарче; это может означать более высокий расход топлива для кондиционирования воздуха. Прошлым летом Европа столкнулась с аномальной жарой и засухой, которые затронули гидроэнергетику и некоторые атомные электростанции, стимулируя использование газа.