Какими будут мировые цены на нефть и газ: обновленный прогноз НБУ на три года

Мировые цены на энергоносители будут оставаться волатильными. Цены на нефть будут колебаться в пределах 70-80 долларов баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2025 года).

"Ожидания экспансивной политики США в отношении морского бурения и гидроразрыва пластов усиливают неопределенность на энергетических рынках, увеличивая волатильность цен. Дополнительным фактором может быть введение новых санкций в отношении нефтяного сектора РФ и Ирана со стороны США", - говорится в отчете.

Цены на нефть

Как отметили в НБУ, введенные масштабные санкции США в начале 2025 года против российских нефтяных гигантов и 183 танкеров, которые транспортируют российскую и иранскую нефть, ограничат объемы поставок этой нефти, прежде всего на рынок Азии, и повысят стоимость фрахта. Это будет давить на цену нефти в сторону подорожания.

Однако будут увеличиваться объемы ее предложения как странами ОПЕК (с апреля текущего года до октября 2026 года), так и вне ОПЕК, в частности Китаем и США на фоне объявленного чрезвычайного положения в сфере энергетики и широкомасштабных мероприятий по наращиванию добычи.

В результате, мирового предложения будет достаточно для устойчивого обеспечения мирового спроса. В то же время рост мирового спроса будет формироваться за счет ожидаемого оживления экономической активности в Европе, устойчивого роста в США и достижения пика потребления нефти в Китае до 2027 года, говорится в обзоре.

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2024 году упала на 0,7% до 80,7 долларов за баррель. НБУ ожидает, что в 2025 году цена упадет на 7,4% до 74,7 долларов, в 2026 году упадет на 2,1% до 73,1 долларов, в 2027 году останется неизменной - 73,1 долларов за баррель.

Цены на газ

По предположению НБУ, цены на природный газ на европейском рынке будут медленно снижаться, несмотря на ожидаемый рост промышленного спроса, прежде всего благодаря наращиванию поставок СПГ. Последнее связано с тем, что глобальные мощности по производству СПГ значительно увеличиваются, а его роль становится более заметной в Европе благодаря развитию СПГ-инфраструктуры.

"К сожалению, РФ оставалась вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США (поставки российского СПГ в ЕС в 2024 году выросли более чем на 23%). Ожидается, что наращивание поставок СПГ, в частности США и Катаром, на фоне сбалансированного накопления запасов и увеличения производства энергии из возобновляемых источников хватит для обеспечения повышенного спроса в условиях конкуренции с рынком Азии", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2024 году выросли на упали на 15,4% до 393,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ ожидает, что в 2025 году цены вырастут на 2,7% до 404,7 долларов за тысячу кубометров, в 2026 году упадут на 4,9% до 384,7 долларов, в 2027 году упадут на 12,5% до 336,5 долларов.

