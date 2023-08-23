Цены на газ в Европе обвалились на 10%: что стало причиной

Европейские цены на природный газ упали на 10%, поскольку переговоры, направленные на предотвращение забастовок на австралийских предприятиях по производству СПГ, вышли на финальную стадию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В течение дня цены падали на 18%, однако в итоге фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 10,5% до 38,40 евро за мегаватт-час (около 440 долларов за тысячу кубометров).

Риск перебоев в экспорте СПГ из Австралии, одного из крупнейших производителей в мире, привел к росту цен в Азии и Европе в этом месяце, а во вторник цены достигли самого высокого уровня с апреля - 42,9 евро за мегаватт-час.

Хотя забастовки на предприятиях, принадлежащих Woodside Energy Group Ltd. и Chevron Corp., могут поставить под угрозу до 10% мировых поставок СПГ, некоторые трейдеры считают недавние ценовые изменения слишком сильными.

Компания и официальные лица, представляющие работников завода по производству СПГ на Северо-Западном шельфе, встречаются в Перте, и если не будет прогресса, забастовки могут начаться уже 2 сентября.