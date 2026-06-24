Цены на бензин в России побили двадцатилетний рекорд

В России зафиксировали рекордный за последние 20 лет недельный рост цен на бензин. Причиной паники на рынке и дефицита горючего стали успешные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным Федеральной службы статистики РФ, только за неделю с 16 по 22 июня средние цены на бензин подскочили на 3% - до 71,20 рубля (0,95 доллара) за литр. Это самое масштабное недельное подорожание горючего в стране по меньшей мере с 2006 года . В то же время дизельное топливо прибавило в цене 2,7%.
Повреждения ключевых НПЗ, в том числе крупного завода "Газпром нефти" под Москвой, вызвали панику среди водителей. Из-за массовой скупки горючего в канистры на заправках во многих регионах возникли огромные очереди и дефицит .
В настоящее время сбои со снабжением или разные формы нормирования топлива зафиксированы в 75% российских регионов. В частности, ограничения для водителей уже были введены в Брянской, Курской, Липецкой, Самарской и Тюменской областях.
Из-за постоянных атак беспилотников производство нефтепродуктов в России в мае упало на 13,5%. В первой половине месяца выпуск бензина сократился сразу на 15% по сравнению с прошлым годом.
Глава центрального банка РФ Эльвира Набиуллина уже назвала снижение производства из-за ударов по НПЗ новым серьезным инфляционным риском.
Чтобы удержать ситуацию, российское правительство экстренно рассматривает возможность полной из абороны экспорта дизельного топлива и введения налоговых льгот для стимулирования внутреннего рынка.
Несмотря на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что кризис "управляемый", стремительное подорожание бензина уже ускорило годовую инфляцию в РФ до 5,8%.
Напомним, из-за систематических ударов беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре на российском топливном рынке начали стремительно накапливаться проблемы.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла четверть производства бензина по сравнению с показателями прошлого года, а морской экспорт нефтепродуктов за первую половину июня обвалился на 15%.
Кроме того, масштабы дефицита заставили местные власти вводить жесткое нормирование горючего для водителей.
В частности, топливный кризис достался главному нефтяному региону России - Ханты-Мансийскому автономному округу, где добывают около 40% нефти страны. В настоящее время лимиты и ограничения на покупку бензина и дизеля действуют уже более чем в 50 российских регионах.