Цены на АЗС замерли после прыжка. Сколько стоит бензин, дизель и газ 22 сентября
По состоянию на вторник, 22 сентября, после вчерашнего заметного подорожания ситуация на украинских АЗС стабилизировалась. Новые ценники, которые выставили сети накануне, держатся на текущем уровне.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главные тенденции рынка
Вчерашний взлет в сети SOCAR: Накануне премиальная сеть существенно подняла планку - бензин NANO 100 и дизель NANO Extro выросли до 104 грн, ДТ NANO - до 103 грн, а NANO 95 и А-95 поднялись до 97,90 грн и 94,90 грн. Сегодня эти показатели остаются прежними.
Вчерашний рост в "Укрнафте": Сеть подняла стоимость базовых марок (А-95 и А-92 прибавили по 1 гривне - до 88,90 грн и 86,90 грн, бензин 95 (Energy) вырос до 91,90 грн).
Стабильность WOG и ОККО: Сети удерживают уровень предыдущих дней (в частности, дизель на WOG после колебаний закрепился на отметке 99,90 грн, а ОККО держит базовые показатели без изменений).
Фото: цены на АЗС 22 сентября (инфографика РБК-Украина)
Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)
"Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн/ДТ по 97,90 грн):
- Бензин А-95: 4 445 грн
- Дизель: 4 895 грн
ОККО/WOG (А-95 Евро по 92,90 грн/ДТ по 99,90 грн):
- Бензин А-95 Евро: 4 645 грн
- Дизель: 4 995 грн
SOCAR (А-95 по 94,90 грн/ДТ NANO по 103 грн):
- Бензин А-95: 4 745 грн
- Дизель: 5 150 грн
Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешевым бензином на полном баке составляет 300 гривен, а на дизеле - 255 грн.
Детализация цен на АЗС 22 сентября, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 99,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 99,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 99,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 99,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100:104 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104 грн
- ДТ NANO: 103 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн