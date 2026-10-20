Цены на АЗС идут вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 20 октября
Во вторник, 20 октября, самые большие сети АЗС в Украине обновили стоимость топлива. Цены на бензин остаются стабильными, в то время как дизельное топливо и автомобильный газ снова подорожали.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Как изменились цены на АЗС
Главный тренд дня - очередное подорожание дизельного топлива и автомобильного газа большинством крупных операторов рынка, в то время как все виды бензинов сохранили ценовую стабильность.
В частности, в сетях OKKO и WOG дизельное топливо (как стандартное, так и премиальное) подорожало на 1,00 грн за литр. Также на WOG на 1,00 грн/л выросла стоимость автогаза.
Оператор SOCAR поднял цену на премиальный дизель DIESEL NANO Extro на 1,00 грн/л, а автогаз прибавил сразу 1,50 грн/л, достигнув отметки 54,40 грн/л.
Сеть UPG обновила ценники как на дизельное топливо (+1,00 грн/л), так и на автогаз, подорожавший на 1,60 грн/л.
Государственная "Укрнафта" также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л, оставив цены на другие виды топлива без изменений.
Детализация цен на АЗС 20 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 107,90 грн (+1,00 грн)
- ДТ Евро: 104,90 грн (+1,00 грн)
- Газ: 51,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 107,50 грн. (+1,00 грн.)
- ДТ Евро-5: 104,50 грн. (+1,00 грн.)
- Газ: 52,50 грн (+1,00 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 108,00 грн (+1,00 грн)
- ДТ NANO: 105,00 грн
- Газ: 54,40 грн (+1,50 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 101,90 грн
- ДТ: 99,90 грн
- Газ: 49,90 грн (+1,00 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 103,90 грн (+1,00 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн (+1,00 грн)
- Газ: 51,50 грн (+1,60 грн)