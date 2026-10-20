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Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 жовтня

08:45 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 жовтня Фото: українські АЗС знову переписали цінники (Getty Images)
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У вівторок, 20 жовтня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили вартість пального. Ціни на бензин залишаються стабільними, тоді як дизельне пальне та автомобільний газ знову подорожчали.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як змінилися ціни на АЗС

Головний тренд дня - чергове подорожчання дизельного пального та автомобільного газу більшістю великих операторів ринку, тоді як усі види бензинів зберегли цінову стабільність.

Зокрема, у мережах OKKO та WOG дизельне пальне (як стандартне, так і преміальне) подорожчало на 1,00 грн за літр. Також на WOG на 1,00 грн/л зросла вартість автогазу.

Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 жовтня
Ціни на АЗС 20 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Оператор SOCAR підняв ціну на преміальний дизель DIESEL NANO Extro на 1,00 грн/л, а автогаз додав одразу 1,50 грн/л, сягнувши позначки 54,40 грн/л.

Мережа UPG оновила цінники як на дизельне пальне (+1,00 грн/л), так і на автогаз, який подорожчав на 1,60 грн/л.

Державна "Укрнафта" також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л, залишивши ціни на інші види пального без змін.

Деталізація цін на АЗС 20 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 107,90 грн (+1,00 грн)
  • ДП Євро: 104,90 грн (+1,00 грн)
  • Газ: 51,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 107,50 грн (+1,00 грн)
  • ДП Євро-5: 104,50 грн (+1,00 грн)
  • Газ: 52,50 грн (+1,00 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 108,00 грн (+1,00 грн)
  • ДП NANO: 105,00 грн
  • Газ: 54,40 грн (+1,50 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 101,90 грн
  • ДП: 99,90 грн
  • Газ: 49,90 грн (+1,00 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 103,90 грн (+1,00 грн)
  • ДП EURO DIESEL: 101,90 грн (+1,00 грн)
  • Газ: 51,50 грн (+1,60 грн)

Читайте також: До кінця жовтня пальне ще подорожчає: Сергій Куюн пояснив, чому ростуть ціни на АЗС

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