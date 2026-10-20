Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 20 жовтня
У вівторок, 20 жовтня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили вартість пального. Ціни на бензин залишаються стабільними, тоді як дизельне пальне та автомобільний газ знову подорожчали.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як змінилися ціни на АЗС
Головний тренд дня - чергове подорожчання дизельного пального та автомобільного газу більшістю великих операторів ринку, тоді як усі види бензинів зберегли цінову стабільність.
Зокрема, у мережах OKKO та WOG дизельне пальне (як стандартне, так і преміальне) подорожчало на 1,00 грн за літр. Також на WOG на 1,00 грн/л зросла вартість автогазу.
Оператор SOCAR підняв ціну на преміальний дизель DIESEL NANO Extro на 1,00 грн/л, а автогаз додав одразу 1,50 грн/л, сягнувши позначки 54,40 грн/л.
Мережа UPG оновила цінники як на дизельне пальне (+1,00 грн/л), так і на автогаз, який подорожчав на 1,60 грн/л.
Державна "Укрнафта" також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л, залишивши ціни на інші види пального без змін.
Деталізація цін на АЗС 20 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 107,90 грн (+1,00 грн)
- ДП Євро: 104,90 грн (+1,00 грн)
- Газ: 51,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 107,50 грн (+1,00 грн)
- ДП Євро-5: 104,50 грн (+1,00 грн)
- Газ: 52,50 грн (+1,00 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 108,00 грн (+1,00 грн)
- ДП NANO: 105,00 грн
- Газ: 54,40 грн (+1,50 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 101,90 грн
- ДП: 99,90 грн
- Газ: 49,90 грн (+1,00 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 103,90 грн (+1,00 грн)
- ДП EURO DIESEL: 101,90 грн (+1,00 грн)
- Газ: 51,50 грн (+1,60 грн)