Цены на АЗС продолжают рост: на сколько подорожал бензин и дизель 3 сентября

Крупнейшие украинские сети автозаправочных станций снова пересмотрели ценники в сторону роста. OKKO, WOG и SOCAR одновременно повысили стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на 1 гривну за литр.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на четверг, 3 сентября - в материале РБК-Украина.
В сети ОККО бензин Pulls 100 подорожал до 94,90 грн/л (+1,00 грн), Pulls 95 - до 87,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 Евро - до 84,90 грн/л (+1,00 грн). Дизельное топливо Pulls прибавило 1 грн и стоит 97,90 грн/л, а ДТ Евро - 94,90 грн/л.
На АЗС WOG стоимость "сотого" бензина выросла до 95,90 грн/л (+1,00 грн), 95 Mustang - до 88,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 Евро - до 85,90 грн/л (+1,00 грн). Дизель Mustang подорожал до 98,90 грн/л (+1,00 грн), ДТ Евро-5 - до 95,90 грн/л (+1,00 грн).
Сеть SOCAR подняла на 1 грн в цене бензин NANO 100 - 94,90 грн/л, NANO 95 уже по 87,90 грн/л (+1,00 грн), А-95 0 по 84,90 грн/л (+1,00 грн). ДТ NANO Extro и DIESEL NANO также выросли на 1 грн - до 98,90 грн/л и 95,90 грн/л соответственно.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"