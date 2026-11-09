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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 9 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных

06:27 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 9 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных Фото: сколько стоит топливо сегодня (Getty Images)
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В понедельник, 9 ноября, украинские сети АЗС открыли новую рабочую неделю без изменения стоимости топлива. После серии корректировок в конце прошлой недели операторы рынка удерживают ценники на бензин, дизель и автогаз на предыдущих отметках.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Ценовая штиль в крупных сетях: По состоянию на 9 ноября ни одна из мониторинговых сетей (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписывала стоимости бензинов, дизельного топлива или сжиженного газа.

Позиции по бензину А-95: Самая низкая цена на стандартный А-95 удерживается на "Укрнафте" (87,90 грн/л). Сеть UPG продает его по 88,90 грн/л, а на OKKO, WOG и SOCAR ценник зафиксирован на уровне 92,90 грн/л.

Ситуация в сегменте автогаза: Цены на автогаз стабилизировались после недавнего скачка. Самый дешевый газ остается в сети "Укрнафта" (58,90 грн/л), а самый дорогой - на станциях OKKO и SOCAR (61,90 грн/л).

Стабильность на дизельное топливо: Стоимость дизеля остается без изменений в диапазоне от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Цены на АЗС 9 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных
Фото: цены на АЗС 9 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 9 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 61,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 61,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 110,00 грн
  • ДТ NANO: 107,00 грн
  • Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
  • Бензин А-95: 87,90 грн
  • Бензин А-92: 85,90 грн
  • ДТ (Energy): 105,90 грн
  • ДТ: 103,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

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