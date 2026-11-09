Цены на АЗС 9 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных
В понедельник, 9 ноября, украинские сети АЗС открыли новую рабочую неделю без изменения стоимости топлива. После серии корректировок в конце прошлой недели операторы рынка удерживают ценники на бензин, дизель и автогаз на предыдущих отметках.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Ценовая штиль в крупных сетях: По состоянию на 9 ноября ни одна из мониторинговых сетей (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта", UPG) не переписывала стоимости бензинов, дизельного топлива или сжиженного газа.
Позиции по бензину А-95: Самая низкая цена на стандартный А-95 удерживается на "Укрнафте" (87,90 грн/л). Сеть UPG продает его по 88,90 грн/л, а на OKKO, WOG и SOCAR ценник зафиксирован на уровне 92,90 грн/л.
Ситуация в сегменте автогаза: Цены на автогаз стабилизировались после недавнего скачка. Самый дешевый газ остается в сети "Укрнафта" (58,90 грн/л), а самый дорогой - на станциях OKKO и SOCAR (61,90 грн/л).
Стабильность на дизельное топливо: Стоимость дизеля остается без изменений в диапазоне от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
Детализация цен на АЗС 9 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 61,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 61,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн
- Бензин А-95: 92,90 грн
- ДТ NANO Extro: 110,00 грн
- ДТ NANO: 107,00 грн
- Газ: 61,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 90,90 грн
- Бензин А-95: 87,90 грн
- Бензин А-92: 85,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 58,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 59,90 грн
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