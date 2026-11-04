Цены на АЗС 4 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В среду 4 ноября розничные цены на топливо в Украине остаются на высоких отметках. Автогаз продолжил рост в сети "Укрнафта", а стоимость дизельного топлива на АЗС стабильно удерживается выше отметки в 100 гривен за литр.
Сколько стоит топливо сегодня на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Очередной скачок автогаза: Сеть "Укрнафта" подняла стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 57,90 грн/л. На большинстве крупных АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза удерживается на грани психологической отметки в 59,90 грн/л.
Высокие цены на дизель: Стандартное дизельное топливо в сетях составляет от 102,90 грн/л (UPG) до 108,00 грн/л (SOCAR). Премиальные марки ДТ достигают 105,90 - 111,00 грн/л.
Бензиновый сегмент: Цена на стандартный бензин А-95 остается в диапазоне 88,90-95,90 грн/л. Премиальное топливо стоит от 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.
Детализация цен на АЗС 4 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 57,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 58,90 грн