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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 4 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:11 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 4 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо на АЗС 4 ноября (соцсети ОККО)
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В среду 4 ноября розничные цены на топливо в Украине остаются на высоких отметках. Автогаз продолжил рост в сети "Укрнафта", а стоимость дизельного топлива на АЗС стабильно удерживается выше отметки в 100 гривен за литр.

Сколько стоит топливо сегодня на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Очередной скачок автогаза: Сеть "Укрнафта" подняла стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 57,90 грн/л. На большинстве крупных АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза удерживается на грани психологической отметки в 59,90 грн/л.

Высокие цены на дизель: Стандартное дизельное топливо в сетях составляет от 102,90 грн/л (UPG) до 108,00 грн/л (SOCAR). Премиальные марки ДТ достигают 105,90 - 111,00 грн/л.

Бензиновый сегмент: Цена на стандартный бензин А-95 остается в диапазоне 88,90-95,90 грн/л. Премиальное топливо стоит от 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.

Цены на АЗС 4 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 4 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 4 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 105,90 грн
  • ДТ: 103,90 грн
  • Газ: 57,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

Читайте также: Газ по 60 грн - еще не предел: Куюн объяснил причины скачка цен на АЗС

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