Автогаз может подорожать до 60 грн за литр: Сергей Куюн рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине

В Украине ожидается стабилизация цен на дизельное топливо, в то время как автогаз может подорожать примерно до 60 грн за литр. На стоимость топлива оказывают влияние дефицит ресурса и логистические проблемы.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы A-95 Сергей Куюн .

– Цены на дизельное горючее и автогаз в Украине продолжают расти. Каковы основные причины этого удорожания и чего ожидать от рынка в ближайшее время?

– Что касается дизельного горючего, сегодня появились новости о том, что ажиотаж на оптовом рынке исчез. Это произошло, в частности, после того, как правительство на прошлой неделе сделало таможенное оформление горючего приоритетным.

Думаю, в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Уже сегодня мы почувствовали, что напряжение, которое длилось последние две недели, спало. Ажиотажного спроса больше не было, а оптовые цены даже снизились.

Поэтому, думаю, сейчас будет стабилизация цен на АЗС и дальнейшего подорожания дизельного горючего не будет. В то же время будем следить за развитием событий в мире, в частности, за динамикой мировых цен, ведь ситуация остается напряженной.

Относительно автогаза, к сожалению, прогнозирую дальнейший рост цен. Стоимость может подняться до 60 грн за литр. Во-первых, в Европе, откуда мы покупаем газ, есть дефицит. Во-вторых, цены на него там высоки. В-третьих, мы имеем проблемы с логистикой, в частности из-за обмеления Дуная.

Дунай был одним из важных каналов снабжения, но сейчас мы не можем в полной мере им пользоваться. Поэтому на внутреннем рынке возник дефицит газа, что приводит к росту цен. Скорее всего, они продолжат повышаться.

– Существует ли предел роста цен на топливо? Насколько реалистичен сценарий, при котором дизельное топливо может стоить 100–150 грн за литр или даже больше? Какие факторы могут привести к такому удорожанию?

– Я в такой сценарий не верю. На самом деле, мы уже видим постепенное уменьшение потребления горючего во всем мире. Конечно, человечество не откажется от него сразу, ведь многое зависит от горючего. Но я уверен, что до такого удорожания вряд ли дойдет.

– Есть ли у государства действенные механизмы сдерживания цен на топливо в случае резкого скачка мировых цен на нефть?

– Нет, в Украине таких механизмов нет. На самом деле, их нет и в других странах. Государства пытаются сдерживать цены с помощью дотаций или снижения налогов, но кроме значительных потерь для бюджетов это ничего не дает.

Во-первых, это требует очень больших денег, и мало кто может позволить себе такие долгосрочные программы. Во-вторых, человеческая память коротка. Пока люди пользуются горючим по сниженной цене, они не всегда осознают, что эта цена действительно остается исторически высокой даже с учетом льгот.

Когда льготы истекают и цена возвращается к рыночному уровню, люди забывают, сколько платили раньше. Поэтому эффект от таких мер практически отсутствует.

В Украине, тем более, нет возможности дотировать цены, поскольку в бюджете нет лишних денег. Поэтому мы фактически напрямую переносим цены на колонки АЗС.

– Какие факторы, кроме мировых цен на нефть и ситуации на Ближнем Востоке могут дополнительно повлиять на стоимость горючего в Украине?

– Сейчас мы видим непосредственное влияние логистики. Усложнение логистических процессов связано не только с войной, но и с природными факторами, в частности с обмелением Дуная.

Это напрямую повлияло на перераспределение потоков поставок и повлекло за собой напряжение в других направлениях. Мы видим, что компании не успевают поставлять необходимые объемы топлива.

Сейчас ситуация улучшается, но логистические проблемы и дальше могут влиять на рынок. В течение почти трех недель оптовые цены были выше розничных. Это прямой сигнал того, что на рынке не хватает ресурса.

– Как на стоимость горючего может влиять курс гривны, учитывая, что сегодня евро и доллар выросли более чем на 30 копеек?

– Это, безусловно, немаловажный фактор. Однако такие незначительные колебания как 30 копеек не способны существенно повлиять на цены.

Есть условная пропорция: каждая гривна изменения курса доллара прибавляет примерно 80 копеек стоимости топлива. Соответственно, если курс меняется на 30 копеек, это прибавит стоимость топлива на колонке примерно 20 копеек.

На фоне общей стоимости горючего это не слишком много.

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