Цены на АЗС 27 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В Украине во вторник, 27 октября, зафиксировано очередное повышение цен на топливо в нескольких крупных сетях АЗС. Наибольшую динамику роста продемонстрировала сеть SOCAR, поднявшая стоимость всех видов бензина и дизеля, тогда как OKKO, WOG и "Укрнафта" скорректировали ценники на отдельные виды топлива.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Масштабный рост на SOCAR: Сеть повысила цены на 1,00 грн/л по всем позициям бензина и дизельного топлива. Премиальный Бензин NANO 100 пересек отметку в 105,00 грн/л, а ДТ NANO Extro выросло до 111,00 грн/л.
Подорожание дизеля и автогаза на OKKO: Сеть OKKO подняла цену на оба вида дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Pulls - до 109,90 грн/л, ДТ Евро - до 106,90 грн/л), а также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л.
Дальнейший рост цен на автогаз: Помимо OKKO, газ подорожал на 1,00 грн/л в сетях WOG (до 57,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).
Стабильность UPG: Сеть UPG оставила стоимость всех видов топлива и автогаза без изменений на уровне предыдущего дня.
Детализация цен на АЗС 27 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн (+1 грн)
- ДТ Евро: 106,90 грн (+1 грн)
- Газ: 57,50 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 57,90 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн (+1 грн)
- ДТ NANO: 108,00 грн (+1 грн)
- Газ: 56,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 103,90 грн
- ДТ: 101,90 грн
- Газ: 53,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 54,90 грн