Цены на АЗС 27 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В Украине во вторник, 27 октября, зафиксировано очередное повышение цен на топливо в нескольких крупных сетях АЗС. Наибольшую динамику роста продемонстрировала сеть SOCAR, поднявшая стоимость всех видов бензина и дизеля, тогда как OKKO, WOG и "Укрнафта" скорректировали ценники на отдельные виды топлива.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Масштабный рост на SOCAR: Сеть повысила цены на 1,00 грн/л по всем позициям бензина и дизельного топлива. Премиальный Бензин NANO 100 пересек отметку в 105,00 грн/л, а ДТ NANO Extro выросло до 111,00 грн/л.

Подорожание дизеля и автогаза на OKKO: Сеть OKKO подняла цену на оба вида дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Pulls - до 109,90 грн/л, ДТ Евро - до 106,90 грн/л), а также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л.

Дальнейший рост цен на автогаз: Помимо OKKO, газ подорожал на 1,00 грн/л в сетях WOG (до 57,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).

Стабильность UPG: Сеть UPG оставила стоимость всех видов топлива и автогаза без изменений на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на АЗС 27 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 27 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн (+1 грн)

ДТ Евро: 106,90 грн (+1 грн)

Газ: 57,50 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 57,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)

ДТ NANO Extro: 111,00 грн (+1 грн)

ДТ NANO: 108,00 грн (+1 грн)

Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 103,90 грн

ДТ: 101,90 грн

Газ: 53,90 грн (+1 грн)

UPG