ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 27 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

05:57 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 27 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: цены на АЗС выросли 27 октября (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Украине во вторник, 27 октября, зафиксировано очередное повышение цен на топливо в нескольких крупных сетях АЗС. Наибольшую динамику роста продемонстрировала сеть SOCAR, поднявшая стоимость всех видов бензина и дизеля, тогда как OKKO, WOG и "Укрнафта" скорректировали ценники на отдельные виды топлива.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Масштабный рост на SOCAR: Сеть повысила цены на 1,00 грн/л по всем позициям бензина и дизельного топлива. Премиальный Бензин NANO 100 пересек отметку в 105,00 грн/л, а ДТ NANO Extro выросло до 111,00 грн/л.

Подорожание дизеля и автогаза на OKKO: Сеть OKKO подняла цену на оба вида дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Pulls - до 109,90 грн/л, ДТ Евро - до 106,90 грн/л), а также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л.

Дальнейший рост цен на автогаз: Помимо OKKO, газ подорожал на 1,00 грн/л в сетях WOG (до 57,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).

Стабильность UPG: Сеть UPG оставила стоимость всех видов топлива и автогаза без изменений на уровне предыдущего дня.

Цены на АЗС 27 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 27 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 27 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 106,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 57,50 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 57,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 108,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 103,90 грн
  • ДТ: 101,90 грн
  • Газ: 53,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 54,90 грн

Читайте также: Автогаз может подорожать до 60 грн за литр: Сергей Куюн рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом