В пятницу, 20 ноября, украинские сети АЗС продолжили снижать стоимость топлива. Сразу четыре крупных оператора - OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG - переписали ценники в сторону уменьшения на бензины и дизельное топливо.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

UPG снизила цены: Сеть UPG сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина и дизеля. Стандартный бензин А-95 подешевел до 83,90 грн/л, UPG 95 – до 85,90 грн/л, а высокооктановый UPG 100 – до 96,90 грн/л. Обычный дизель EURO DIESEL опустился до 98,56 грн/л, а upgDIESEL – до 100,90 грн/л.

OKKO снижает стоимость бензинов, а WOG – дизеля: Второй день подряд сеть OKKO уменьшает цены на все марки бензина на 1,00 грн/л – А-95 Евро подешевел до 88,90 грн/л, Pulls 95 – до 91,90 грн/л, а Pulls 100 - до 98,90 грн/л. В то же время сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизеля (ДТ Евро-5 – до 102,90 грн/л, ДТ Mustang – до 105,90 грн/л).

"Укрнафта" обвалила цену на фирменный 95-й бензин: Государственная сеть снизила стоимость бензина 95 Energy сразу на 3,00 грн/л – до 84,90 грн/л, сравнив его в цене с обычным А-95.

SOCAR и рынок автогаза без изменений: Сеть SOCAR снова оставила все ценники неизменными. Стоимость сжиженного газа также не изменилась ни в одной из мониторинговых сетей.

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самые низкие цены на основные виды светлых нефтепродуктов единолично удерживает UPG: стандартный А-95 стоит 83,90 грн/л, а дизель - 98,56 грн/л. Самый дешевый автогаз предлагает "Укрнафта" и UPG (61,90 грн/л).

Фото: цены на АЗС 20 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 20 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 98,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 91,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Евро: 88,90 грн (-1 грн)

ДТ Pulls: 106,90 грн

ДТ Евро: 103,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн

Бензин 95 Евро: 89,90 грн

ДТ Mustang: 105,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро-5: 102,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 84,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 84,90 грн

Бензин А-92: 82,90 грн

ДТ (Energy): 101,90 грн

ДТ: 99,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG