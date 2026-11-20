У п'ятницю, 20 листопада, українські мережі АЗС продовжили знижувати вартість пального. Одразу чотири великі оператори - OKKO, WOG, "Укрнафта" та UPG - переписали цінники в бік зменшення на бензини та дизельне пальне.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

UPG знизила ціни: Мережа UPG скинула по 1,00 грн/л на всі марки бензину та дизелю. Стандартний бензин А-95 подешевшав до 83,90 грн/л, UPG 95 - до 85,90 грн/л, а високооктановий UPG 100 - до 96,90 грн/л. Звичайний дизель EURO DIESEL опустився до 98,56 грн/л, а upgDIESEL - до 100,90 грн/л.

OKKO знижує вартість бензинів, а WOG - дизелю: Другий день поспіль мережа OKKO зменшує ціни на всі марки бензину на 1,00 грн/л - А-95 Євро подешевшав до 88,90 грн/л, Pulls 95 - до 91,90 грн/л, а Pulls 100 - до 98,90 грн/л. Водночас мережа WOG скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального (ДП Євро-5 - до 102,90 грн/л, ДП Mustang - до 105,90 грн/л).

"Укрнафта" обвалила ціну на фірмовий 95-й бензин: Державна мережа знизила вартість бензину 95 Energy одразу на 3,00 грн/л - до 84,90 грн/л, зрівнявши його в ціні зі звичайним А-95.

SOCAR та ринок автогазу без змін: Мережа SOCAR знову залишила всі цінники незмінними. Вартість скрапленого газу також не змінилася в жодній із моніторингових мереж.

Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчі ціни на всі основні види світлих нафтопродуктів одноосібно утримує UPG: стандартний А-95 коштує 83,90 грн/л, а дизель - 98,56 грн/л. Найдешевший автогаз пропонують "Укрнафта" та UPG (61,90 грн/л).

Фото: ціни на АЗС 20 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 20 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 98,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 91,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Євро: 88,90 грн (-1 грн)

ДП Pulls: 106,90 грн

ДП Євро: 103,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн

Бензин 95 Євро: 89,90 грн

ДП Mustang: 105,90 грн (-1 грн)

ДП Євро-5: 102,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 84,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95: 84,90 грн

Бензин А-92: 82,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн

ДП: 99,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG