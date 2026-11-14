Будет ли новый скачок доллара: банкир объяснил, что будет происходить с курсом на следующей неделе

На следующей неделе на валютном рынке Украины возможны кратковременные скачки курсов, однако они не обязательно будут свидетельствовать о начале масштабной девальвации. На динамику влияют как экономические предпосылки, так и реакция граждан на военную неопределенность.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Каким будет курс доллара и евро 16-22 ноября

По прогнозу банкира, в течение 16–22 ноября доллар на валютном рынке будет находиться в пределах 45–45,7 грн., а евро – 50–52 грн. Эти диапазоны будут касаться как межбанковского, так и наличного рынка.

В то же время, возможны временные отклонения от указанных значений. Однако кратковременные курсовые колебания не следует отождествлять с устойчивым ростом стоимости иностранной валюты.

По словам Лесового, ежедневные изменения курсов на межбанке могут составить 0,05–0,15 грн., в коммерческих банках – 0,1–0,2 грн., а в обменниках – до 0,3 грн.

Средние недельные отклонения курсов ожидаются в пределах 1–1,5% от показателей в начале недели.

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Что будет влиять на валютный рынок

Одной из особенностей сложившейся ситуации является сочетание экономических факторов с психологической реакцией населения на войну. Ракетно-дроновые атаки наносят ущерб предприятиям и инфраструктуре, а также усиливают неопределенность среди граждан.

Поэтому даже незначительное подорожание доллара может восприниматься как предвестник масштабной девальвации. На таком фоне возникает риск ажиотажного спроса на валюту.

В частности, отдельные обменные пункты могут повышать курс продаж, рассчитывая на готовность граждан покупать валюту из-за опасений дальнейшего роста ее стоимости. В этих условиях психологический спрос может временно превосходить настоящие потребности рынка.

В то же время, это не означает возникновения валютного дефицита. На межбанковском рынке у Национального банка есть инструменты для компенсации чрезмерного спроса, а режим управляемой гибкости позволяет поддерживать относительное курсовое равновесие.

Среди фундаментальных факторов, которые и дальше будут влиять на валютный рынок, банкир называет:

повышенный спрос импортеров на иностранную валюту;

недостаточный объем валютной выручки экспортеров;

инфляционные риски;

потребность в стабильном международном финансировании.

Однако совокупность этих обстоятельств не означает, что доллар обязательно подорожает несколько гривен за короткий период. У Нацбанка есть механизмы для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Какая будет разница между курсами купли и продажи

По прогнозу Тараса Лесового, в течение следующей недели спрэд между курсами покупки и продажи валюты будет отличаться в зависимости от сегмента рынка.

На межбанке разница будет составлять до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро.

В коммерческих банках этот показатель может составить 0,5–0,6 грн за доллар и 0,8–1 грн за евро. В обменных пунктах ожидается разрыв до 0,6–1 грн. за доллар и 1–1,3 грн. за евро.

Разница между курсами покупки в разных учреждениях наличного рынка составит 0,2–0,3 грн. за доллар и 0,3–0,5 грн. за евро в коммерческих банках. В обменниках – 0,3–0,5 грн. за доллар и 0,5–0,7 грн. за евро.

Разница между курсами продаж в банках ожидается на уровне 0,1–0,2 грн за доллар и 0,2–0,3 грн за евро. В обменных пунктах – 0,3–0,5 грн. за доллар и до 0,5 грн. за евро.

Средний разрыв между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 0,1–0,15 грн.

Стоит ли сейчас покупать валюту

Банкир советует украинцам избегать поспешных валютных операций, особенно когда разница между курсами купли и продаж заметно увеличивается.

При определенных обстоятельствах такой разрыв может достигать 1–1,5 грн., что существенно снижает целесообразность приобретения валюты.

По словам Лесового, на следующей неделе валютному рынку придется работать в условиях военной неопределенности. В то же время нет достаточных оснований ожидать резкого выхода доллара за прогнозируемые курсовые границы.

Поэтому гражданам следует взвешенно подходить к финансовым решениям и не реагировать на каждое кратковременное колебание валютных курсов.

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