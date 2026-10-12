Цены на АЗС 12 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
На украинском рынке топлива зафиксированы новые изменения. После недавнего повышения цен в премиальном сегменте волна подорожания затронула и сети с более выгодными ценами.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС 12 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Рост цен на "Укрнафте": Сеть повысила цену на бензин 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 91,90 грн/л (вернув его к уровню предыдущих дней до снижения). Кроме того, на 1,5 гривны подорожал автогаз - до 44,90 грн/л. В то же время, базовый А-95 и другие позиции остались без изменений.
Стабильность других сетей: Премиальные операторы (OKKO, WOG, SOCAR) и сеть UPG удержали цены на уровне предыдущих суток без новых колебаний.
Разница между сегментами: Несмотря на точечное повышение на "Укрнафте", разрыв в ценах между сетями сохраняется. Стандартный бензин А-95 на "Укрнафте" и UPG стоит 88,90 грн/л, тогда как на SOCAR он достигает 95,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 12 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 105,00 грн
- ДТ NANO: 104,00 грн
- Газ: 48,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 45,90 грн