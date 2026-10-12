Ціни на АЗС 12 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
На українському ринку пального зафіксовано нові зміни. Після нещодавнього підвищення цін у преміальному сегменті, хвиля здорожчання торкнулася і мереж із вигіднішими цінами.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС 12 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Зростання цін на "Укрнафті": Мережа підвищила ціну на бензин 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 91,90 грн/л (повернувши його до рівня попередніх днів до зниження). Крім того, на 1,5 гривні подорожчав автогаз - до 44,90 грн/л. Водночас базовий А-95 та інші позиції залишилися без змін.
Стабільність інших мереж: Преміальні оператори (OKKO, WOG, SOCAR) та мережа UPG утримали ціни на рівні попередньої доби без нових коливань.
Різниця між сегментами: Попри точкове підвищення на "Укрнафті", розрив у цінах між мережами зберігається. Стандартний бензин А-95 на "Укрнафті" та UPG і далі коштує 88,90 грн/л, тоді як на SOCAR він сягає 95,90 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 12 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДП NANO Extro: 105,00 грн
- ДП NANO: 104,00 грн
- Газ: 48,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 45,90 грн