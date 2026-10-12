Ціни на АЗС 12 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

На українському ринку пального зафіксовано нові зміни. Після нещодавнього підвищення цін у преміальному сегменті, хвиля здорожчання торкнулася і мереж із вигіднішими цінами.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС 12 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Зростання цін на "Укрнафті": Мережа підвищила ціну на бензин 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 91,90 грн/л (повернувши його до рівня попередніх днів до зниження). Крім того, на 1,5 гривні подорожчав автогаз - до 44,90 грн/л. Водночас базовий А-95 та інші позиції залишилися без змін.

Стабільність інших мереж: Преміальні оператори (OKKO, WOG, SOCAR) та мережа UPG утримали ціни на рівні попередньої доби без нових коливань.

Різниця між сегментами: Попри точкове підвищення на "Укрнафті", розрив у цінах між мережами зберігається. Стандартний бензин А-95 на "Укрнафті" та UPG і далі коштує 88,90 грн/л, тоді як на SOCAR він сягає 95,90 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 12 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 105,00 грн

ДП NANO: 104,00 грн

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)

UPG