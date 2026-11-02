Цены на АЗС 2 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных
В понедельник, 2 ноября, на АЗС сохраняется общая ценовая стабильность, за исключением точечной корректировки в сети "Укрнафта". Сеть подняла стоимость всех видов дизельного горючего на 1 гривну за литр.
Сколько стоит топливо на АЗС после выходных - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Дизельное топливо: Сеть "Укрнафта" повысила стоимость как стандартного, так и премиального дизеля на 1,00 грн/л - до 103,90 грн/л и 105,90 грн/л соответственно. У других операторов ценники удерживаются без изменений (от 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л на SOCAR).
Автогаз: цены на газ остаются стабильными. На OKKO, WOG и SOCAR газ стоит 59,90 грн/л, UPG - 57,90 грн/л, на "Укрнафте" - 56,90 грн/л.
Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущих дней во всех сетях.
Детализация цен на АЗС 2 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 105,90 грн (+1 грн)
- ДТ: 103,90 грн (+1 грн)
- Газ: 56,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 57,90 грн