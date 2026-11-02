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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 2 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных

06:29 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 2 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных Фото: сколько стоит бензин на АЗС 2 ноября (соцсети ОККО)
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В понедельник, 2 ноября, на АЗС сохраняется общая ценовая стабильность, за исключением точечной корректировки в сети "Укрнафта". Сеть подняла стоимость всех видов дизельного горючего на 1 гривну за литр.

Сколько стоит топливо на АЗС после выходных - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Дизельное топливо: Сеть "Укрнафта" повысила стоимость как стандартного, так и премиального дизеля на 1,00 грн/л - до 103,90 грн/л и 105,90 грн/л соответственно. У других операторов ценники удерживаются без изменений (от 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л на SOCAR).

Автогаз: цены на газ остаются стабильными. На OKKO, WOG и SOCAR газ стоит 59,90 грн/л, UPG - 57,90 грн/л, на "Укрнафте" - 56,90 грн/л.

Бензины: Стоимость бензинов А-92, А-95 и премиальной 100-й марки остается на уровне предыдущих дней во всех сетях.

Цены на АЗС 2 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ после выходных
Фото: цены на АЗС 2 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 2 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 105,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 103,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 56,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 57,90 грн

Читайте также: Автогаз подскочил на 14 гривен, дизель - до +7 грн: как изменились цены на АЗС за октябрь

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