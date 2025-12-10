Цена серебра обновила исторический максимум: сколько стоит

В среду, 10 декабря, цена белого металла выросла на 1,3% до рекордных 61,48 доллара за унцию.

Золото незначительно выросло до 4 209,62 доллара. Платина и палладий упали.

Как пишет издание, быстрый рост серебра в последние дни поддерживался спекулятивными ставками на то, что центральный банк США снизит ставку на четверть пункта в конце своего заседания 9-10 декабря. Более низкие затраты на займы обычно являются попутным ветром для нерентабельных драгоценных металлов.

"Серебро имеет большую розничную и спекулятивную базу. Как только у вас есть импульс роста, оно, как правило, приносит больше денег", - пояснил директор по стратегии сырьевых товаров Дэвид Уилсон.

В этом году серебро подорожало более чем вдвое и выросло быстрее, чем золото. Цены резко пошли вверх после исторического дефицита металла в октябре. Хотя этот кризис ослаб, поскольку больше металла поступает в лондонские хранилища, ставки по займам остаются повышенными, что свидетельствует о продолжающемся сжатии.

Другие рынки сейчас сталкиваются с ограничением предложения, а китайские запасы находятся на десятилетнем минимуме.

Рост также поддерживался притоком средств в биржевые фонды.

Аналитик отмечает, что после скачка цены почти на 20% за последние три недели рынок теоретически должен был бы перейти к коррекции.

В то же время он подчеркивает, что мощные позитивные настроения и прогнозы о возможном росте серебра до 100 долларов могут поддержать дальнейшее движение вверх.