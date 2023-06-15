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Цена на рынке электроэнергии должна давать возможность свободно импортировать, - Галущенко

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Четверг 15 июня 2023 17:25
Цена на рынке электроэнергии должна давать возможность свободно импортировать, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Цена на рынке электроэнергии Украины должна давать возможность импорта электроэнергии из Европы для обеспечения потребностей бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

"Мы идем в Европу и цена на рынке электроэнергии должна соответствовать определенному тренду. Она должна давать возможность импортировать электроэнергию для обеспечения нужд бизнеса", - указал Галущенко.

По его словам, на сегодняшний день нет прогноза относительно значительного колебания цен - как минимум на лето.

"Есть механизмы, есть желание посмотреть, как рынок будет работать. И потом, в случае необходимости, прайс-кепы могут снова ввести достаточно быстро", - уточнил он, комментируя возможную либерализацию на рынке.

"О возможном варианте новых прайс-кепов - как раз регулятор запустил процедуру, чтобы иметь скорую возможность в любой момент их вернут", - пояснил он.

Галущенко подчеркнул, что очень важно показать, что мы двигаемся в европейском направлении и посмотреть, как будет функционировать свободный рынок.

Накануне в Укрэнерго заявили, что отмена прайс-кепов позволила бы беспрепятственно импортировать электроэнергию из Европы, поэтому системный оператор будет обращаться на НКРЭКУ с предложением установить такое регулирование, которое не угрожало бы энергетической безопасности украинской энергосистемы.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии (с 30 июня этого года), а уже 8 июня пересмотрела размер ценовых ограничений на рынке.

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Герман Галущенко Электроэнергия
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