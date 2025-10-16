Цена на нефть подскочила после заявления Трампа о прекращении импорта из РФ в Индию

Цена на нефть марки Brent поднялась более 62 долларов за баррель, тогда как марка WTI отметилась показателем до 59 долларов.

Как известно, Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Это может сократить предложение на мировом рынке, который и без того остается напряженным.

Индия пока официально не подтвердила заявление американского президента, но в МИД страны отметили, что Нью-Дели стремится диверсифицировать источники импорта и гарантировать стабильные цены.

Индия и Китай последние месяцы активно покупали более дешевую российскую нефть в рамках ценового ограничения G7, однако теперь Запад решил усилить давление.