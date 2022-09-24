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Цена экспортной электроэнергии из Украины падает: в чем причина

Фото: цена экспортной электроэнергии из Украины упала на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС на протяжении 19-25 сентября снизилась на 21% до 6,4 тыс. грн/МВт∙ч. Это произошло из-за падения цен на смежных рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, на рынке "на сутки вперед" (РСВ) Румынии средняя цена базовой нагрузки с 19 по 24 сентября составляла около 366,4 евро/МВт∙ч, а в Словакии - около 359,5 евро/МВт∙ч, в то время как неделей ранее они составляли 386,8 евро и 442,6 евро соответственно.

В то же время, на украинском РСВ цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составляла 90-91 евро/МВт∙час.

Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям, проданному на аукционах "Укрэнерго" с 30 июня по 25 сентября, уже составила более 4,4 млрд. гривен.

Напомним, 20 сентября ENTSO-E увеличило на 50 МВт в ночные часы доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой. Теперь украинские производители электроэнергии могут экспортировать суммарно 300 МВт в Румынию и Словакию круглосуточно.

Напомним, Украина с 30 июня возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Цена экспортной электроэнергии из Украины резко выросла в августе 2022 года.

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Укрэнерго