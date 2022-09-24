Цена экспортной электроэнергии из Украины падает: в чем причина

По данным пресс-службы, на рынке "на сутки вперед" (РСВ) Румынии средняя цена базовой нагрузки с 19 по 24 сентября составляла около 366,4 евро/МВт∙ч, а в Словакии - около 359,5 евро/МВт∙ч, в то время как неделей ранее они составляли 386,8 евро и 442,6 евро соответственно.

В то же время, на украинском РСВ цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составляла 90-91 евро/МВт∙час.

Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям, проданному на аукционах "Укрэнерго" с 30 июня по 25 сентября, уже составила более 4,4 млрд. гривен.

Напомним, 20 сентября ENTSO-E увеличило на 50 МВт в ночные часы доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой. Теперь украинские производители электроэнергии могут экспортировать суммарно 300 МВт в Румынию и Словакию круглосуточно.