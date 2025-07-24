Этим полезным коктейлем можно заменить один прием пищи: вот как его приготовить

Протеиновые коктейли - это не только популярный тренд среди спортсменов, но и эффективный способ поддержать организм в периоды ограниченного времени на еду. Благодаря высокому содержанию белка и сбалансированному составу, такой напиток может полноценно заменить один из приемов пищи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.
Для приготовления необходимо:
В чашу блендера положите все выше указанные ингредиенты. Все нужно взбить до однородного состояния. В результате вы получите вкусный и полезный протеиновый коктейль, который содержит 50 г белка, 400 ккал и 10 г клетчатки.
По словам эксперта, таким коктейлем можно легко заменить один прием пищи, ведь он содержит все важные микронутриенты.
Протеиновые коктейли полезны преимущественно тем, что обеспечивают организм белком - ключевым строительным материалом для мышц, ферментов, гормонов и других важных структур.
Они особенно популярны среди спортсменов, людей, которые активно занимаются спортом, стремятся похудеть или набрать мышечную массу.
Протеин после тренировки ускоряет восстановление мышц, уменьшает мышечную усталость и боли после нагрузок.
К тому же протеиновые коктейли с низким содержанием сахара и жиров могут стать полезным перекусом или заменой одного приема пищи.
Для людей с плотным графиком такие коктейли - быстрый способ получить белок без полноценного приема пищи.
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