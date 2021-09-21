Система міжбанківських платежів перейде на цілодобовий режим: НБУ визначив дату

Нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі (24/7). Це відбудеться через рік - з 20 серпня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначається в повідомленні, це дасть банкам та бізнесу нові можливості, підвищить безпеку платежів. Крім того, завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією, а значну кількість процесів під час оброблення платежів можна буде автоматизувати.

"Осучаснення СЕП відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 дасть можливість модернізувати фінансову інфраструктуру, підвищити конкурентоспроможність України та сприятиме її інтеграції зі світовими ринками, що вже працюють за цим стандартом", – зазначив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Постанова НБУ поширюється на учасників СЕП - банки України, Державну казначейську службу України, Національний депозитарій України тощо. Зокрема, для злагодженого переходу на модернізований режим роботи учасники СЕП зобов'язані:

до 31 жовтня 2021 року підключитися до тестового стенду (працює з 1 квітня цього року) для комплексного тестування взаємодії з осучасненим поколінням СЕП;

до 20 серпня 2022 року внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.

"Відповідно з 20 серпня наступного року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться через СЕП нового покоління", - йдеться в повідомленні.