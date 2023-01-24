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Круглосуточный режим и мгновенные переводы: НБУ анонсировал изменения в системе платежей

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Украина, Вторник 24 января 2023 10:43
Круглосуточный режим и мгновенные переводы: НБУ анонсировал изменения в системе платежей Фото: НБУ определил дату перехода СЭП на круглосуточный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новое поколение системы электронных платежей Национального банка (СЭП) заработает в круглосуточном режиме с 1 апреля 2023 года. В настоящее время система работает в режиме 23/7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Вместе с внедрением IBAN это создает технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в Украине", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк, переход на новое поколение СЭП "предоставит банкам и бизнесу новые возможности, усилит безопасность платежей и конкуренцию между участниками рынка".

Напомним, ранее планировалось, что новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.

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