Цельнозерновой хлеб не всегда полезен: как купить качественный

Она объясняет, что такие факторы, как тип муки, процесс брожения, дополнительные ингредиенты и процент цельного зерна в составе, могут кардинально изменить его питательную ценность, даже если на этикетке написано "цельнозерновой".

Что скрывается за этикеткой "цельнозерновой"?

Нутрициолог объясняет, что хлеб с пометкой "цельнозерновой" не всегда является здоровым. Все дело в том, что многие промышленные производители используют рафинированную муку, добавляя к ней лишь небольшую часть цельнозерновой. Это придает продукту более темный цвет, но не сохраняет его питательную ценность.

Специалисты отмечают, что только хлеб, изготовленный из 100% цельнозерновой муки и, желательно, с медленным процессом брожения (например, на закваске), обеспечивает настоящую пользу:

клетчатку;

витамины и минералы;

улучшает пищеварение;

насыщает кишечную микрофлору природными пребиотиками.

Важность процесса брожения

Также отмечается, что процесс брожения имеет ключевое значение. Хлеб, который бродит часами (традиционный, крафтовый), содержит меньше глютена и антинутриентов, таких как фитаты. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ и уменьшению воспалительных процессов в пищеварительной системе.

Зато белый хлеб быстрого приготовления с коротким брожением не имеет этих преимуществ и может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови и усиливать воспаление.

Как выбрать здоровый хлеб?

Сандра Моньино советует придерживаться двух основных критериев:

Первым ингредиентом в составе должна быть указана цельнозерновая мука .

в составе должна быть указана . Хлеб должен быть изготовлен по традиционному процессу брожения.

Такой хлеб обеспечивает лучшее питательное и пищеварительное качество. Если вы ищете безглютеновую альтернативу с улучшенным питательным профилем, нутрициолог советует попробовать хлеб из псевдозерновых культур, например гречка, киноа или амарант. Они содержат больше белка, клетчатки, минералов и не содержат глютена.

Моньино напоминает, что хлеб должен быть лишь частью сбалансированного рациона, где преобладают фрукты, овощи, бобовые, оливковое масло, рыба и качественный белок. Здоровый хлеб является вкусным и питательным дополнением к осознанному питанию, а не главным блюдом каждого приема пищи.