Цельнозерновой хлеб не всегда полезен: как купить качественный

Среди вариантов полезного хлеба очень часто советуют покупать цельнозерновой хлеб. Но не всегда это правильное решение.
Почему этот хлеб не всегда удачный выбор, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram нутрициолога Сандры Моньино.
Она объясняет, что такие факторы, как тип муки, процесс брожения, дополнительные ингредиенты и процент цельного зерна в составе, могут кардинально изменить его питательную ценность, даже если на этикетке написано "цельнозерновой".
Нутрициолог объясняет, что хлеб с пометкой "цельнозерновой" не всегда является здоровым. Все дело в том, что многие промышленные производители используют рафинированную муку, добавляя к ней лишь небольшую часть цельнозерновой. Это придает продукту более темный цвет, но не сохраняет его питательную ценность.
Специалисты отмечают, что только хлеб, изготовленный из 100% цельнозерновой муки и, желательно, с медленным процессом брожения (например, на закваске), обеспечивает настоящую пользу:
клетчатку;
витамины и минералы;
улучшает пищеварение;
насыщает кишечную микрофлору природными пребиотиками.
Также отмечается, что процесс брожения имеет ключевое значение. Хлеб, который бродит часами (традиционный, крафтовый), содержит меньше глютена и антинутриентов, таких как фитаты. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ и уменьшению воспалительных процессов в пищеварительной системе.
Зато белый хлеб быстрого приготовления с коротким брожением не имеет этих преимуществ и может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови и усиливать воспаление.
Сандра Моньино советует придерживаться двух основных критериев:
Такой хлеб обеспечивает лучшее питательное и пищеварительное качество. Если вы ищете безглютеновую альтернативу с улучшенным питательным профилем, нутрициолог советует попробовать хлеб из псевдозерновых культур, например гречка, киноа или амарант. Они содержат больше белка, клетчатки, минералов и не содержат глютена.
Моньино напоминает, что хлеб должен быть лишь частью сбалансированного рациона, где преобладают фрукты, овощи, бобовые, оливковое масло, рыба и качественный белок. Здоровый хлеб является вкусным и питательным дополнением к осознанному питанию, а не главным блюдом каждого приема пищи.
