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Целью удара Израиля по Бейруту был лидер "Хезболлы", - CNN

Фото: Хасан Насралла, лидер "Хезболлы" (x.com/SH_NasrallahEng)
Автор: Иван Носальский

Израиль при помощи сегодняшнего удара по Бейруту пытался ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. Но он, по неподтвержденной информации, жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и TasnimNews в Telegram.

Как рассказал изданию неназванный израильский чиновник, во время атаки на главный штаб "Хезболлы" в Бейруте Израиль пытался уничтожить Насраллу. 

По словам собеседника CNN, израильские военные работают над тем, чтобы проверить, был ли он убит в результате удара.

В то же время арабские СМИ пишут, что Насралла жив, а "Хезболла" вскоре опубликует заявление об израильской атаке. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 27 сентября, вечером в Бейруте раздались взрывы. Израиль нанес по городу авиаудары.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские воины атаковали главный штаб "Хезболлы", который находится в районе Дахия.

Детальных подробностей атаки в ЦАХАЛ не раскрывали. При этом в сети публиковали фото и видео, на которых можно было заметить, как над столицей Ливана поднялся дым.

Также в соцсетях опубликовали и сам момент израильского удара.

К слову, до этого Израиль атаковал Бейрут 20 сентября. В результате авиаудара был уничтожен командир элитных сил "Радван" Ибрагим Акил.

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ИзраильЛиванХезболлаАвиаудары