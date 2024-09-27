Целью удара Израиля по Бейруту был лидер "Хезболлы", - CNN

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 27 сентября, вечером в Бейруте раздались взрывы. Израиль нанес по городу авиаудары.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские воины атаковали главный штаб "Хезболлы", который находится в районе Дахия.

Детальных подробностей атаки в ЦАХАЛ не раскрывали. При этом в сети публиковали фото и видео, на которых можно было заметить, как над столицей Ливана поднялся дым.

Также в соцсетях опубликовали и сам момент израильского удара.

К слову, до этого Израиль атаковал Бейрут 20 сентября. В результате авиаудара был уничтожен командир элитных сил "Радван" Ибрагим Акил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.