RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Целью во время атаки были электростанции, пострадали семь энергетиков, - "Укрэнерго"

иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 20 июня, российские террористы прибегли к седьмому с 22 марта массированному удару по энергообъектам Украины. Главной целью для врага были электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Для поражения враг применил комбинированную ракетно-дроновою атаку. Как и упоминалось выше, главной целью были украинские электростанции. 

В результате обстрела было повреждено оборудование на энергообъектах в: 

  • Винницкой; 
  • Днепропетровской; 
  • Донецкой областях  

В частности есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области. 

Сейчас проводится осмотр повреждений, впрочем, где позволяет ситуация с безопасностью - начаты аварийно-восстановительные работы. 

"Во время атак на двух энергообъектах пострадали семь энергетиков. Сейчас они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, один в тяжелом состоянии", - добавляет "Укрэнерго". 

Массированный обстрел Украины 20 июня

В ночь на 20 июня россияне атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками типа Shahed. В общем террористы применили 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА. Основным направлением удара был восток Украины и Днепропетровская область. 

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В общем было уничтожено:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 1  управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 27 "Шахедов".

Подробнее о последствиях обстрела энергетической инфраструктуры этой ночью - по ссылке

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго